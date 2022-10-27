Текстовая трансляция «Прямой линии» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова

«Запретных тем нет. Обсудим все вопросы, которые волнуют», - сказал Радий Хабиров в начале разговора. На вопрос о здоровье сообщил, что после операции на колено все хорошо. Идет период реабилитации, но работе это никак не мешает.

Поддержать все, что связано с Минигали Шаймуратовым - решение башкортостанцев, а не лично Радия Хабирова. В турбулентное время нужно на что-то равняться и за что-то держаться. И для молодежи опыт, судьба, принципы предков лучший пример. Проект, связанный с именем легендарного комдива, еще не завершен, будет продолжение.

Формирование народного батальона имени Салавата Юлаева поддержал, потому что видит интерес и желание людей. Это будет отдельная боевая единица в составе Росгвардии. Республика поможет с экипировкой и бойцы обязательно пройдут военную подготовку.

Радий Хабиров заявил, что если реабилитация пройдет успешно, то после травмы заниматься хоккеем не перестанет. Он в первый раз получил травму на игре, но это не убавило интереса к хоккею. По его мнению, каждый должен заниматься спортом по душе.

«Прямую линию» Радия Хабирова прервали на время выступления президента страны Владимира Путина на Валдайском форуме.

Возвращаемся к трансляции «Прямой линии» Главы Башкирии. Комментируя выступление президента страны, Радий Хабиров отметил, что мы сейчас становимся свидетелями изменения мироустройства в глобальном смысле.

Ремонт улицы Максима Рыльского по планам начнут в 2024 году. Уже заказан проект благоустройства. Там обновят дороги до Набережной реки Уфы, обустроят тротуары. Сейчас ищут источники финансирования.

Дорога Сибай - Акъяр - артерия, соединяющая два района. На «Транспортном часе» принято решение установить в республике еще три пункта весовых контроля. Один из них появится на обозначенной трассе к концу 2023 года. Сейчас формируют «денежный кулак» на ремонт дорог в Зауралье. С будущего года начнутся работы на трассе Сибай - Акъяр, а в ближайшие 3-4 года наведут порядок на всех основных магистралях Зауралья.

В Бижбулякском районе построят полилингвальную школу с изучением чувашского языка.

Глава Башкирии пообещал ввести в эксплуатацию стадион в городе Кумертау до конца текущего года.

«Мы приняли правильное решение. Подобрали человека, имеющего опыт эффективной работы. Большая надежда на управленческую команду Уфы, в которую Ратмир Мавлиев вдохнул энергию», - прокомментировал Радий Хабиров назначение главы администрации башкирской столицы. К 2025 году Уфа будет изрядно почищенная и обновленная. Потом будут заниматься другими городами республики.

В Стерлитамаке, Учалах и Нефтекамске появятся молодежные пространства «Йэшлек House». Источники финансирования определены. Кроме того, Радий Хабиров пообещал найти возможность построить дом для активных молодых людей и в городе Салават.

В Башкирию с мест боевого слаживания уже вернули порядка 200 человек, имеющих троих детей до 16 лет. Их заменили другими бойцами, не имеющими отсрочки. Задача, поставленная федеральным центром, по частичной мобилизации в Башкирии выполнена. Главы районов и правительство республики будут всячески поддерживать семьи военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО.

В Уфе определили подрядчика для строительства школы в Кузнецовском затоне. Это будет одно из самых больших общеобразовательных учреждений в республике - на 2200 учеников.

«Йэшлек House» в связи с геополитической ситуацией переименовывать, например, в «Йэшлек йорто», не будут.

Радий Хабиров пообещал найти финансирование на строительство спортзала в деревне Малый Кипчак в Бурзянском районе, который местные жители начали возводить своими силами. Для завершения работ потребуется 2 млн 300 тысяч рублей.

«Будет приказ - шинель наденем и пойдем, куда скажут. Пока я работаю Главой республики и никуда уезжать не собираюсь», — прокомментировал Радий Хабиров слухи о своем назначении на руководящий пост в ЛНР.

«Это большой грех кого-то толкать на войну. Я на себя не брал такой грех. Азата Бадранова отговаривал от решения уйти на СВО. Он ко мне два раза приходил. Это было его мужественное решение, все-таки двое маленьких детей. Спасибо ему и другим жителям Башкирии, которые приняли решение участвовать в спецоперации», — сказал Глава Башкирии о намерении первого вице-премьера Азата Бадранова стать добровольцем.

Театр кукол в Уфе будет готов к концу 2023 года и покажет детям новогодние представления.

Башкирия полностью обеспечена сельхозпродуктами (мясо, яйца, зерновые, молочная продукция и т. д.).

Радий Хабиров дал поручение заняться вопросом проведения центрального водоснабжения в поселке Замата-2 в Белорецке.

Правительство республики вместе с «Газпромом» разработали программу газификации Башкортостана до 2025 года. Жителям нужно набраться терпения и подождать, когда к ним дойдут. В населенные пункты, в которых есть только 20-25 жилых домов, тянуть газопровод нецелесообразно.

Для строительства снегоплавильного завода в Уфе уже подобрана площадка и выделены денежные средства. Вопрос курирует администрация города и мэр Ратмир Мавлиев. Зимой от столичных властей будут требовать тщательной уборки снега, так как были потрачены внушительные суммы на покупку снегоуборочной техники.

Памятник Салавату Юлаеву требует реконструкции. Найден подрядчик, который делает проектирование: анализы грунта, постамента, ведется большая научная работа. К марту 2023 года будет готов проект реставрации. Люди должны быть настроены, что на некоторое время конную статую снимут с постамента. А значит, с высокой долей вероятности, 450-летие Уфы встретят без одного из его главных символов. После получения проектирования будут известны точные сроки начала работ.

Центр гребного слалома в Инорсе должны достроить до конца 2024 года. Чье название будет носить новый спортивный центр, пока держат в секрете. Вместе с тем летом будущего года начнется реконструкция озера Теплое. Кроме того, в Уфе планируют заложить камень для возведения Центра фехтования.

В каждом муниципалитете должен быть бассейн. Районы просят возводить спортобъекты и у них, а не только в Уфе. После 2024 года их начнут строить в районах и городах Башкирии.

В республике дополнительно закупают 11 тысяч мусорных контейнеров для ТКО.

Особняк Топорниных в Кушнаренковском районе планируют отреставрировать по федеральному проекту. Заявка на конкурс подана, результаты станут известны в 2023 году. Если объект не получит федеральные средства, то будут искать инвесторов. Усадьба имеет богатую историю и может стать новым интересным туристическим объектом.

Процесс объединения УГАТУ и БашГУ завершится в ближайшие дни. Слияние было правильным решением для усиления образовательной базы и научного потенциала. Первые 2-3 года будут непростыми, пока не отшлифуют программы обучения. Но отчислять и сокращать никого не будут. «Студенты будут обучаться в крутом вузе», - резюмировал Глава Башкирии.

Уфимский хоспис в высокой стадии готовности: перекрыта крыша, сделана облицовка здания, проложена вся инженерная инфраструктура, облагорожена территория. Сейчас идут отделочные работы. Дальнейшее финансирование взяла на себя БСК. В ближайшие 3-4 недели поступят средства от компании. Объект должны сдать в первом полугодии 2023 года. В планах было возвести здание в 500 «квадратов», по итогу будет отдельный больничный городок в 13,5 тысячи «квадратов» на 60 палат (40 - взрослых и 20 - детских).

В ЗАТО Межгорье к 2024 году построят бассейн, объект вошел в республиканскую инвестиционную программу. Кроме того, Радий Хабиров пообещал жителям новый стадион. Но попросил набраться терпения. Так как нужно завершить работы в других городах (Нефтекамске, Белебее, Кумертау).

«Нам всем вместе пришлось испытать немало вызовов. Эти вызовы что дают? Ты становишься понятен. Вызовы дают шанс извлечь что-то полезное. Кроме того, кризис - это время стать крепче. Поэтому мы не сокращали инвестиционные программы, продолжали много строить. Мы старались не закрываться, не скукоживаться. Даже в период коронавируса мы решили не останавливать экономическую жизнь. Если мы будем так же слаженно проходить, все получится. По крайней мере, этот год по всем показателям мы закончим хорошо. Поэтому развиваемся дальше», - ответил Глава Башкирии на вопрос об эффективности своей работы.

«Футбольный клуб "Уфа" играет в Первой лиге. Но как они играют, смотреть не хочется. Свои обязательства республика выполняет - 200 млн в бюджете сидят, еще 200 млн внебюджетных средств. Для игры в Первой лиге этих средств достаточно. Клуб существует 10 лет, за это время республика выделяла 7 млрд рублей. Клуб был в частных руках. Теперь республика входит в управление. Будет существовать или нет, не мне решать. Слово за футболистами», - высказался Радий Хабиров о судьбе уфимского клуба.

Подчиненные не подходили к Главе Башкирии с просьбами «отмазать» от частичной мобилизации себя или близких. Были случаи, когда приходили руководители предприятий и просили не забирать работников. С этим вопросом Радий Хабиров направлял всех в военкомат, чтобы бронь давали тем, кто действительно необходим на своем рабочем месте.

Пакет «БСК» принадлежит Башкирии и Российской Федерации, она не в частных руках. У республики 38% акций и плюс 11% на доверительном управлении. Российский пакет передан в доверительное управление «Русскому водороду». Сегодня БСК демонстрирует хорошие показатели. Регион уже получил дивиденды за этот год и благотворительную помощь. Разговоры по разработке Куштау закончились, обозначены другие источники сырья.

Предприятия Башкирии не будут массово переходить на военное производство. Есть ряд предприятий (УМПО, КумАПП), которые активно получают оборонные заказы. Так как на предприятиях дается бронь от мобилизации, стало много желающих трудоустроиться. То есть компании решили сразу два вопроса: получили заказы и рабочие руки.

В школе села Исянгулово Зианчуринского района построят новый спортивный зал по федеральной программе комплексного развития сельских территорий на 2023 год. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. Радий Хабиров добавил, что в регионе по федеральной программе капитального ремонта школ до 2026 года отремонтируют 365 общеобразовательных учреждений.

«Это игра, что ли, у них какая-то? Персональные санкции носят бессмысленный характер. Я не знаю, в чем политический смысл. Думаю, попал в списки, потому что открыто заявлял свои позиции: я - "путинист". И горжусь этим. Тем более сейчас, когда наша страна противостоит Западу», — прокомментировал Глава республики вопрос о персональных санкциях в свой адрес.

В Уфе последовательно укрепляли работу «Башавтотранса». На следующий год должны перейти на брутто-контракты. Будут заключать договоры оказания услуг с перевозчиками, в том числе и частными. За выполнение регулярных рейсов по определенным маршрутам с соблюдением расписания они будут получать дофинансирование из бюджета республики. Брутто-контракты позволят жестче контролировать перевозчиков. Второй этап транспортной реформы — наладить автобусное сообщение внутри муниципалитетов.

Сейчас в республике осталось около 3 тысяч обманутых дольщиков и 72 объекта-долгостроя. Согласно задаче, поставленной Владимиром Путиным, к 2024 году в Башкирии обманутых дольщиков быть не должно.

Замещать многодетных отцов в зонах активных боевых действий нет правовых полномочий. Закон позволяет вернуть домой только тех мужчин, кто находится в местах боевого слаживания.

Набережная реки Белой — объект очень интересный. Рустэму Хамитову удалось «вытащить» большие деньги на реконструкцию. Республика со своей стороны все сделала, объект готов. Вопросом оживления набережной должна заниматься администрация Уфы. Город должен «затащить» бизнес. А потом минкульт и министерство спорта смогут включить в свои календари событий проведение мероприятий на берегу реки Белой.

Радий Хабиров пообещал разобраться, почему на железнодорожном вокзале в Уфе не объявляют информацию на башкирском языке.

В эту субботу, 29 октября, Радий Хабиров вместе с коллегами планирует поехать на могилу Ульфата Мустафина.

По программе «Башкирское долголетие» в следующем году посетить туристические места смогут в два раза больше пенсионеров.

В Башкирии нехватка врачей и медицинского персонала связана с ковидом. Положительная динамика по числу врачей рухнула в конце 2021 года в связи с тем, что из-за пандемии ушли врачи и средний медперсонал пожилого возраста. Приняты такие меры поддержки, как «Земский фельдшер», «Сельский врач», для узких специалистов. Инструменты для работы есть. Каждому главе администрации поставлена личная задача по привлечению врачей.

Консервация работы обогатительной фабрики УГМК в Сибае связана с отсутствием сырья. Все работники, которые попадают под сокращение, могут устроиться на смежные специальности в другие филиалы УГМК. Руководство компании должно продумать логистику доставки сотрудников на новые места трудоустройства, а при желании помогать с переездом. Радий Хабиров поручил контролировать вопрос премьер-министру правительства Андрею Назарову.

Радий Хабиров пообещал в дальнейшем поддерживать предприятия легкой промышленности. В ответ он попросил руководителей компаний предлагать людям достойные зарплаты, а не 25 тысяч рублей, как сейчас.

«Восточный выезд» строят с 90-х годов, его консервация и обслуживание обходились в большие суммы. Поэтому общереспубликанская задача - достроить объект, тем более с финансированием проблем нет. Сейчас строительство ведется с опережением графика. На выходе жители Уфы получат тоннель длиной в 1200 м, мост в 1800 м. Это будет сквозная трасса, вся территория которой станет инвестиционно привлекательной, там начнут строить в том числе дома.

Многие предприятия Башкирии начали шить спецодежду для нужд участников СВО, заказов очень много. Увеличился заказ по госрезерву на говядину и сахар, то есть промышленные предприятия тоже получат гарантированный сбыт своей продукции.

Новый год никто не отменял. В Башкирии все сделают для того, чтобы создать детям праздник. Особое внимание уделят детям военнослужащих и добровольцев. Главам администраций Радий Хабиров напомнил про свой запрет на закупку дополнительных украшений и иллюминации, нужно обходиться тем, что уже есть. Также Глава Башкирии попросил руководителей муниципалитетов выделить из бюджета деньги на оборудование ледовых городков, соответствующих современным требованиям. Корпоративы проводить не запрещено, но без приглашения дорогостоящих артистов, устраивать праздник своими силами.

В Башкирии установлены самые низкие тарифы на вывоз ТКО в ПФО. Все эти годы реализации «мусорной реформы» создавали инфраструктуру: обустраивали контейнерные площадки, закупали технику. Система сбора отходов в целом работает хорошо. Радий Хабиров не доволен работой регоператора «Дюртюлимелиоводстрой», с ними по суду будут расторгать договор. Следующий этап реформы: дальше сокращать количество свалок, строить мусоросжигательные заводы и новые полигоны с дальнейшей сортировкой ТБО. К концу 2023 года в республике должны закрыть все свалки.

Радий Хабиров дал министерству ЖКХ поручение возобновить программу «Светлые улицы» и заняться вопросом освещения населенных пунктов.

Минздрав Башкирии должен разобраться, почему для получения продукции «Молочной кухни» необходимо посещать педиатра каждые полгода и брать у врача справки. По возможности людей освободят от лишней бумажной волокиты.

Акушерки, работающие в сельских и деревенских ФАПах, могут рассчитывать на выплаты по программе «Земский доктор» — министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Радий Хабиров дал поручение рассмотреть возможность включения аварийной школы №18 в Уфе в федеральную программу по капремонту общеобразовательных учреждений.

Процесс реконструкции Советской площади еще не завершился. Рассматривается возможность размещения на первом этаже одного из министерств музея. На площади планируют проводить ярмарки, появится фуд-корт. На памятнике Минигали Шаймуратову постараются установить мультимедийный комплекс, из которого желающие смогут узнать подробнее историю легендарного полководца и интересные факты о монументе.

По Мелеузовскому сахарному заводу пока решения нет. В свое время его потеряли. Но есть два других предприятия, которые способны обеспечить сладкой продукцией всю республику.

Радий Хабиров включил аудиосообщение от одного из бойцов башкирского батальона. Тот рассказал, что разведгруппа в составе четырех человек натолкнулась на силы противника. Наши военнослужащие смогли уничтожить шестерых, еще одного в рукопашном бою взяли в плен.

В Башкирии организуют большой логистический склад, в котором будут хранить, сортировать, контролировать и распределять собранную гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Как возможную площадку рассматривают склад «Башсельхозтехники» в Уфимском районе.

Белая мельчает из-за циклических процессов. Бить тревогу, что все пропало, не надо. Мы еще увидим реку полноводной.

Глава Башкирии дал поручение министру семьи, труда и соцзащиты населения Ленаре Ивановой проработать вопрос страхования волонтеров, выезжающих в зону СВО.

Радий Хабиров пообещал лично посетить природный парк «Иремель». До 1 февраля там проведут выездное совещание, на котором обсудят вопросы развития этого туристического маршрута. Глава Башкирии признался, что еще ни разу не был на вершине горы Иремель.

Для ремонта улицы Октябрьской революции найден подрядчик, уже в этом году начнут перекладывать коммуникации. Это будет полупешеходная улица. Тротуары расширят за счет сужения проезжих частей с четырех полос до двух. Также найден источник для реконструкции дворовых зон. Таким образом, горожане получат новую прогулочную зону.

В Башкирии десятки домов-долгостроев. Ими будет заниматься финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.рф». Судьба «дома смерти» на улице Кирова в Уфе пока не решена.

В подавляющем большинстве школ республики налажена система безопасности. Но обезопасить детей от трагедий, как в Ижевске, одними магнитными ключами невозможно. Даже если школу обнесешь трехметровым забором, не поможет. Нужна консолидация общества, нужно быть внимательнее друг к другу, осторожнее и бдительнее, чтобы вовремя распознавать опасных для общества людей. Нет единого рецепта решения вопроса безопасности детей в школах.

IQ-парк в Уфе должны сдать к концу 2023 года.

Крупные зарубежные инвесторы готовы и дальше вкладываться в республику, несмотря на политическую ситуацию. Турки и венгры будут вкладываться в особую экономическую зону «Алга», проявляют большой интерес узбеки, «Амкодор» строят белорусы. Мы не ждем инвестиций из Великобритании и Германии, их и не было никогда.

Радий Хабиров пообещал заехать в гости к школьнице, которая задала вопрос о создании в республике настольных игр с национальным колоритом, и подарить уже существующие башкирские «настолки».

Глава Башкирии до 20 ноября встретится с юными журналистами детского телеканала «Тамыр», которые недавно получили еще одного Бронзового Орфея.

В республике уже был опыт введения базового режима готовности. Он нужен, чтобы регион сам регулировал необходимость введения дополнительных ограничений. Для этого и создан штаб в республике. Но пока нет необходимости усиливать меры безопасности.

Каждый год муниципалитетам будут стараться давать до 10 млн рублей на отсыпку дорог в зоне строек.

Радий Хабиров рассказал, что на детей часто не хватает времени. Старший сын Фарит иногда приходит к нему на работу, чтобы попить с отцом чай. Фотографии детей не показывает в соцсетях из соображений безопасности, так как он занимается публичной деятельностью и живет в «агрессивной среде».

Глава Башкирии поделился, что помимо плова умеет готовить кофту, уху, запекает блюда в тандыре.

Политическая ситуация не должна отразиться на совместной работе по развитию геопарков Башкирии с ЮНЕСКО.

Радий Хабиров признался, что иногда бывает вспыльчивым, но работает над собой. Подчиненным старается все доносить спокойно. Глава Башкирии не любит безответственных, ленивых и врунов. Также он добавил, что доволен своей командой и совместной работой.

Трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова посмотрели 135 606 человек. За время эфира от жителей республики пришло более двух тысяч сообщений, всего с момента анонса прямой линии поступило больше 3 тысяч вопросов. Чаще всего темы обращений были связаны с дорогами, частичной мобилизацией и ЖКХ. Цифры озвучили в ЦУР РБ.