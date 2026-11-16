В Госсобрании – Курултае Башкортостана анонсировали повестку ближайшего, 38-го заседания. Оно состоится 26 ноября.
Депутаты рассмотрят свыше 40 вопросов. В центре внимания окажется финансовая стратегия региона: прогноз социально-экономического развития, а также трехлетние проекты бюджета республики и Фонда обязательного медицинского страхования.
Отдельный блок будет посвящен мерам поддержки защитников Отечества. Для участников специальной военной операции, их семей и защитников приграничных территорий планируется ввести приоритетное право на получение соцуслуг. Срок рассмотрения их обращений сократится до 15 дней. Для многодетных родителей введут первоочередной личный прием в госорганах, а их дети-школьники получат электронные сертификаты на покупку школьной формы. Кроме того, в список соцуслуг добавят временный присмотр за детьми-инвалидами.
В окончательном чтении парламентарии примут поправки в закон о государственно-частном партнерстве. Новые нормы запретят передавать частникам уникальные медицинские объекты в муниципалитетах по жизненно важным профилям. Также учреждения культуры получат право сдавать свои помещения в аренду на льготных условиях.
«По каждому из этих направлений предстоит принять конкретные решения», — отметил спикер парламента Андрей Назаров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.