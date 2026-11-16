В Госсобрании – Курултае Башкортостана анонсировали повестку ближайшего, 38-го заседания. Оно состоится 26 ноября.

Депутаты рассмотрят свыше 40 вопросов. В центре внимания окажется финансовая стратегия региона: прогноз социально-экономического развития, а также трехлетние проекты бюджета республики и Фонда обязательного медицинского страхования.

Отдельный блок будет посвящен мерам поддержки защитников Отечества. Для участников специальной военной операции, их семей и защитников приграничных территорий планируется ввести приоритетное право на получение соцуслуг. Срок рассмотрения их обращений сократится до 15 дней. Для многодетных родителей введут первоочередной личный прием в госорганах, а их дети-школьники получат электронные сертификаты на покупку школьной формы. Кроме того, в список соцуслуг добавят временный присмотр за детьми-инвалидами.

В окончательном чтении парламентарии примут поправки в закон о государственно-частном партнерстве. Новые нормы запретят передавать частникам уникальные медицинские объекты в муниципалитетах по жизненно важным профилям. Также учреждения культуры получат право сдавать свои помещения в аренду на льготных условиях.

«По каждому из этих направлений предстоит принять конкретные решения», — отметил спикер парламента Андрей Назаров.