На 45-м заседании президиума Государственного Собрания – Курултая республики во втором чтении рассмотрены изменения в закон РБ «О культуре».
Как доложил председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин, документ наделяет государственные и муниципальные организации культуры правом сдавать закрепленное за ними имущество в аренду по льготным ставкам.
Согласно законопроекту, на арендованной площади арендаторам разрешается только продавать печатную продукцию и проводить культурно-просветительские мероприятия. В целях защиты государственного имущества закон строго запрещает сдачу помещений в субаренду, их выкуп, предоставление в безвозмездное пользование или использование в коммерческих целях, не связанных с культурой.
Также на заседании президиума был рассмотрен вопрос запрета на приватизацию единственных в районах государственных медучреждений.
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