На 45-м заседании президиума Государственного Собрания – Курултая республики во втором чтении рассмотрены изменения в закон РБ «О культуре».

Как доложил председатель комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин, документ наделяет государственные и муниципальные организации культуры правом сдавать закрепленное за ними имущество в аренду по льготным ставкам.

Согласно законопроекту, на арендованной площади арендаторам разрешается только продавать печатную продукцию и проводить культурно-просветительские мероприятия. В целях защиты государственного имущества закон строго запрещает сдачу помещений в субаренду, их выкуп, предоставление в безвозмездное пользование или использование в коммерческих целях, не связанных с культурой.

Также на заседании президиума был рассмотрен вопрос запрета на приватизацию единственных в районах государственных медучреждений.