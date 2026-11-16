На 45-м заседании президиума Госсобрания республики рассмотрели законопроекты, регулирующие использование государственного имущества.

Проект закона, внесенный комитетом по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, касается реализации проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении.

Законопроектом предлагается ввести запрет на заключение соглашений ГЧП в отношении государственных и муниципальных объектов здравоохранения, если они являются единственными в муниципальном образовании по критически важным профилям. В список вошли анестезиология и реаниматология, гематология, детская онкология, детская хирургия, инфекционные болезни, кардиология, неврология, нейрохирургия, онкология, психиатрия, радиология, радиотерапия, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, хирургия, эндокринология.

Это гарантирует недопущение дефицита бесплатной медицинской помощи для граждан, подчеркнул председатель профильного комитета Алексей Шмелев.

«Предлагается включить законопроект в повестку дня заседания Госсобрания для рассмотрения во втором и третьем чтении», – подытожил докладчик.