На 45-м заседании президиума Госсобрания республики рассмотрели законопроекты, регулирующие использование государственного имущества.
Проект закона, внесенный комитетом по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, касается реализации проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении.
Законопроектом предлагается ввести запрет на заключение соглашений ГЧП в отношении государственных и муниципальных объектов здравоохранения, если они являются единственными в муниципальном образовании по критически важным профилям. В список вошли анестезиология и реаниматология, гематология, детская онкология, детская хирургия, инфекционные болезни, кардиология, неврология, нейрохирургия, онкология, психиатрия, радиология, радиотерапия, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, хирургия, эндокринология.
Это гарантирует недопущение дефицита бесплатной медицинской помощи для граждан, подчеркнул председатель профильного комитета Алексей Шмелев.
«Предлагается включить законопроект в повестку дня заседания Госсобрания для рассмотрения во втором и третьем чтении», – подытожил докладчик.
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