На 45-м заседании президиума Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва рассмотрен в первом чтении проект закона о бюджете на 2027, 2028 и 2029 годы.

Внесенный Главой Республики Башкортостан документ представила председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Рузалия Хисматуллина.

Согласно проекту закона, параметры главного финансового документа в 2027 году определены по доходам в сумме 326,2 млрд рублей, расходам — 345,8 млрд рублей. Дефицит запланирован в объеме 19,6 млрд рублей, источники его финансирования определены.

На последующие два года бюджет спроектирован бездефицитным: доходы и расходы 2028 года запланированы в размере 337 млрд рублей, 2029 года — 354,5 млрд рублей.

Также президиум рассмотрел в первом чтении проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Основные характеристики бюджета Фонда на 2027 год спрогнозированы по доходам и расходам в объеме 114,6 млрд рублей (в том числе 106,8 млрд рублей — за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС), на 2028 год — 121 млрд рублей, на 2029 год — 128 млрд рублей.

«Приоритетами расходов бюджета республики на предстоящий трёхлетний период являются финансово ресурсное обеспечение достижения национальных целей развития, обозначенных президентом Российской Федерации во всех сферах общественной жизни, в том числе повышение благосостояния граждан, качество и доступность здравоохранения и образования, оказание государственной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, создание современной инфраструктуры Республики Башкортостан», – отметила Рузалия Хисматуллина.