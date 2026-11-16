На заседании президиума Госсобрания — Курултая Башкортостана в первом чтении рассмотрены два законопроекта, направленных на совершенствование законодательства об обращениях граждан.

О проектах законов доложил председатель комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Рустам Ишмухаметов.

Первый документ, внесенный прокурором республики, направлен на повышение уровня защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. В законе «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» закрепляется требование о рассмотрении их обращений в срок не более 15 дней со дня регистрации.

Второй законопроект, внесенный профильным комитетом, устанавливает право многодетных родителей на первоочередной личный прием в государственных органах республики, органах местного самоуправления и организациях, осуществляющих публичные функции.