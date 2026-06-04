Башкирия на ПМЭФ-2026 договорилась о сотрудничестве с регионами России

Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве Башкортостана с регионами России.
Так, Глава республики Радий Хабиров и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Ключевые направления документа — развитие наукоёмких производств и информационных технологий, взаимодействие в АПК, обмен опытом в строительстве и ЖКХ.
На встрече с Владимиром Сальдо Глава Башкортостана отметил, что с первых дней специальной военной операции республика оказывает Херсонской области практическую помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, поставляет стройматериалы, медикаменты, продовольствие.
«Мы с большой болью наблюдаем за теми событиями, которые происходят на территории Херсонской области. Вы молодцы, что держитесь, — сказал Радий Хабиров. — Но мы уверены, что мир обязательно придет. Мы готовы делиться опытом в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, цифровизации и социальной защиты. Помогать в восстановлении научного и культурного потенциала региона».
С Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым руководитель Башкортостана Радий Хабиров подписал «дорожную карту» на 2026–2029 годы по реализации межрегионального соглашения.
Документ охватывает 15 ключевых сфер взаимодействия — от экономики и промышленности до культуры и спорта — и конкретизирует совместные шаги, сроки и ответственных исполнителей с обеих сторон.
Также в рамках форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
Документ направлен на расширение взаимовыгодных связей и создание организационных, правовых и экономических условий для долгосрочного партнерства. Ключевые сферы сотрудничества — экономика и торговля, АПК, социальная сфера, культура, спорт, туризм, экология и строительство.
В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава Башкортостана подчеркнул, что ПМЭФ — хорошая возможность сверить часы с коллегами-губернаторами.
«Мы все вместе работаем, делимся опытом, обсуждаем меры соцподдержки, спрашиваем, как формируется бюджет. Никогда друг от друга ничего не скрываем, по-братски друг к другу относимся, — сказал Радий Хабиров. — В любой сложной ситуации созваниваемся, спрашиваем, чем можно помочь. У всех наших регионов существует взаимная, товарищеская взаимовыручка. Например, сейчас разговаривали с Владимиром Васильевичем Сальдо. У них очень непростая ситуация. Понятно, что речь не идёт о каких-то больших деньгах — порой надо просто воды отправить или 5-10 детей пролечить у нас. Почему нет? Силы для этого у нас есть».
Также на ПМЭФ-2026 Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом, управляющим партнёром АО «Технониколь» Сергеем Колесниковым, генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым, председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олегом Казановым.
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