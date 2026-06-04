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17:57 (UTC+5), 04 Июня 2026

Башкирия на ПМЭФ-2026 договорилась о сотрудничестве с регионами России

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве Башкортостана с регионами России.

Так, Глава республики Радий Хабиров и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Ключевые направления документа — развитие наукоёмких производств и информационных технологий, взаимодействие в АПК, обмен опытом в строительстве и ЖКХ.

На встрече с Владимиром Сальдо Глава Башкортостана отметил, что с первых дней специальной военной операции республика оказывает Херсонской области практическую помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, поставляет стройматериалы, медикаменты, продовольствие.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Мы с большой болью наблюдаем за теми событиями, которые происходят на территории Херсонской области. Вы молодцы, что держитесь, — сказал Радий Хабиров. — Но мы уверены, что мир обязательно придет. Мы готовы делиться опытом в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, цифровизации и социальной защиты. Помогать в восстановлении научного и культурного потенциала региона».
 
С Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым руководитель Башкортостана Радий Хабиров подписал «дорожную карту» на 2026–2029 годы по реализации межрегионального соглашения.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Документ охватывает 15 ключевых сфер взаимодействия — от экономики и промышленности до культуры и спорта — и конкретизирует совместные шаги, сроки и ответственных исполнителей с обеих сторон.

Также в рамках форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Документ направлен на расширение взаимовыгодных связей и создание организационных, правовых и экономических условий для долгосрочного партнерства. Ключевые сферы сотрудничества — экономика и торговля, АПК, социальная сфера, культура, спорт, туризм, экология и строительство.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава Башкортостана подчеркнул, что ПМЭФ — хорошая возможность сверить часы с коллегами-губернаторами.

«Мы все вместе работаем, делимся опытом, обсуждаем меры соцподдержки, спрашиваем, как формируется бюджет. Никогда друг от друга ничего не скрываем, по-братски друг к другу относимся, — сказал Радий Хабиров. — В любой сложной ситуации созваниваемся, спрашиваем, чем можно помочь. У всех наших регионов существует взаимная, товарищеская взаимовыручка. Например, сейчас разговаривали с Владимиром Васильевичем Сальдо. У них очень непростая ситуация. Понятно, что речь не идёт о каких-то больших деньгах — порой надо просто воды отправить или 5-10 детей пролечить у нас. Почему нет? Силы для этого у нас есть».

Также на ПМЭФ-2026 Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом, управляющим партнёром АО «Технониколь» Сергеем Колесниковым, генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым, председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олегом Казановым.

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