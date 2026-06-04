Башкирия на ПМЭФ-2026 договорилась о сотрудничестве с регионами России

Документ направлен на расширение взаимовыгодных связей и создание организационных, правовых и экономических условий для долгосрочного партнерства. Ключевые сферы сотрудничества — экономика и торговля, АПК, социальная сфера, культура, спорт, туризм, экология и строительство.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава Башкортостана подчеркнул, что ПМЭФ — хорошая возможность сверить часы с коллегами-губернаторами.

«Мы все вместе работаем, делимся опытом, обсуждаем меры соцподдержки, спрашиваем, как формируется бюджет. Никогда друг от друга ничего не скрываем, по-братски друг к другу относимся, — сказал Радий Хабиров. — В любой сложной ситуации созваниваемся, спрашиваем, чем можно помочь. У всех наших регионов существует взаимная, товарищеская взаимовыручка. Например, сейчас разговаривали с Владимиром Васильевичем Сальдо. У них очень непростая ситуация. Понятно, что речь не идёт о каких-то больших деньгах — порой надо просто воды отправить или 5-10 детей пролечить у нас. Почему нет? Силы для этого у нас есть».

Также на ПМЭФ-2026 Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом, управляющим партнёром АО «Технониколь» Сергеем Колесниковым, генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым, председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олегом Казановым.