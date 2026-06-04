«Росагролизинг» реализует в Башкирии инвестпроект на 10 млрд рублей

Перед церемонией подписания соглашения Глава Башкортостана и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов обсудили развитие сотрудничества в целях модернизации технического парка хозяйств республики.

«Мы очень рады эффективному взаимодействию с регионом. Башкортостан входит в топ-3 по объёму наших поставок. Это касается и сельскохозяйственной техники, и машин по транспортировке твёрдых коммунальных отходов, — подчеркнул Павел Косов. — МТК, которая заработала в республике, — одна из первых, открытых „Росагролизингом“ в стране. И мы видим, что Правительство Башкортостана поддерживает это направление не просто на словах, а делами».

Отметим, что заявку на оказание агротехнологических услуг можно сделать через сайт цифровой платформы «МТК-РАЛ». Здесь ведётся учёт работы техники, размещена информация о возможностях компании. Важно, что подключиться к проекту могут и сторонние владельцы сельхозмашин и оборудования, чтобы минимизировать его простои.