«Росагролизинг» реализует в Башкирии инвестпроект на 10 млрд рублей

4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума в присутствии Главы Башкортостана Радия Хабирова Правительство республики заключило соглашение об инвестиционных намерениях с компанией «Росагролизинг».
Документ подразумевает реализацию инвестпроекта на 10 млрд рублей по оказанию агротехнологических услуг и проведению механизированных работ силами компании «Росагролизинга» — ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан».
Республика стала пилотным регионом России, где начала работу МТК. На предприятие уже поступила первая сельхозтехника. В планах на 2026 год — приобрести 40 зерноуборочных комбайнов, 30 тракторов с почвообрабатывающими агрегатами и посевными комплексами, а также другое оборудование.
Перед церемонией подписания соглашения Глава Башкортостана и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов обсудили развитие сотрудничества в целях модернизации технического парка хозяйств республики.
«Мы очень рады эффективному взаимодействию с регионом. Башкортостан входит в топ-3 по объёму наших поставок. Это касается и сельскохозяйственной техники, и машин по транспортировке твёрдых коммунальных отходов, — подчеркнул Павел Косов. — МТК, которая заработала в республике, — одна из первых, открытых „Росагролизингом“ в стране. И мы видим, что Правительство Башкортостана поддерживает это направление не просто на словах, а делами».
Отметим, что заявку на оказание агротехнологических услуг можно сделать через сайт цифровой платформы «МТК-РАЛ». Здесь ведётся учёт работы техники, размещена информация о возможностях компании. Важно, что подключиться к проекту могут и сторонние владельцы сельхозмашин и оборудования, чтобы минимизировать его простои.
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