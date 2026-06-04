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14:53 (UTC+5), 04 Июня 2026

«Автодор» восстановит в Башкирии повреждённые во время строительства дороги

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. На повестке — перспективы развития дорожной сети республики.

Вячеслав Петушенко отметил высокую эффективность взаимодействия с Башкортостаном по реализации совместных проектов. Руководитель «Автодора» также представил планы по восстановлению в республике автомобильных дорог, повреждённых во время строительства федеральной трассы М-12 «Восток».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Президент России подписал закон, который позволяет регионам участвовать в развитии и модернизации федеральных автодорог, — продолжил Вячеслав Петушенко. — Для Башкортостана этот документ даёт возможность софинансирования проектов на объектах, находящихся в управлении „Автодора“, если республика заинтересована в ускорении их строительства или реконструкции».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

В завершение встречи Радий Хабиров и Вячеслав Петушенко подписали соглашение о взаимодействии между Правительством Башкортостана и «Автодором» в сфере развития градостроительного и промышленного потенциала автомобильных дорог Госкомпании до 2030 года.

В беседе со спецкором ИА «Башинформ» председатель правления «Автодора» поделился планами по модернизации дорожной инфраструктуры Башкортостана.

«В прошлом году мы сдали 140-километровый участок дороги Дюртюли – Ачит с красивейшим мостом через реку Белую. Это можно было сделать в такие короткие сроки только в том случае, когда руководитель региона лично в этом заинтересован и помогает делом, — отметил Вячеслав Петушенко. — Знаю, что грузовой трафик здесь постоянно увеличивается. А природные красоты республики привлекают всё больше туристов. Мы продолжим строить дороги в регионе — это важная часть транспортного коридора на Восток. У Сибири и Урала есть торговый, промышленный и туристический потенциал, поэтому нужно соединять их удобной логистикой с центральной частью России, в том числе через Башкортостан».

Ранее Радий Хабиров провёл деловую встречу с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым.

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