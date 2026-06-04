Радий Хабиров обсудил с «Технониколь» новые промышленные проекты в Башкирии

4 июня на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом, управляющим партнёром АО «Технониколь» Сергеем Колесниковым. На повестке — развитие сотрудничества в сфере промышленности.

Корпорация «Технониколь» специализируется на выпуске материалов для кровли, гидро- и теплоизоляции, дорожного строительства и промышленности. В Башкортостане действует несколько производственных площадок компании.

На встрече обсудили инвестиционные проекты корпорации в регионе. Один из них — изготовление керамических гранул. Напомним, что в феврале 2026 года с участием Главы республики состоялся запуск нового производственного цеха в Учалах.