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17:16 (UTC+5), 04 Июня 2026

Радий Хабиров обсудил с «Технониколь» новые промышленные проекты в Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

4 июня на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом, управляющим партнёром АО «Технониколь» Сергеем Колесниковым. На повестке — развитие сотрудничества в сфере промышленности.

Корпорация «Технониколь» специализируется на выпуске материалов для кровли, гидро- и теплоизоляции, дорожного строительства и промышленности. В Башкортостане действует несколько производственных площадок компании.

На встрече обсудили инвестиционные проекты корпорации в регионе. Один из них — изготовление керамических гранул. Напомним, что в феврале 2026 года с участием Главы республики состоялся запуск нового производственного цеха в Учалах.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Сергей Колесников подчеркнул, что поддержка со стороны республики способствует успешной реализации масштабных инвестиционных проектов и наращиванию выпуска востребованной продукции.

В беседе с журналистами Радий Хабиров подчеркнул важность поддержки предприятий, работающих в республике, в текущих экономических условиях.

«В бизнесе действует простое правило — достигнув успеха, необходимо двигаться вперёд. Я хорошо понимаю, какие управленческие механизмы способны мотивировать предприятие к развитию, — сказал Радий Хабиров. — Наша ключевая задача — укреплять доверие между бизнесом и властью. И я убеждён, что предприниматели нам верят».
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