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13:56 (UTC+5), 04 Июня 2026

Радий Хабиров и Олег Казанов обсудили на ПМЭФ-2026 подготовку к «ГеоВызову»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

4 июня на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олегом Казановым. Они обсудили организационные аспекты разработки месторождений полезных ископаемых на территории региона, а также проведение IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов».

Чемпионат проходит в республике с 2023 года при поддержке Роснедр. Так, в 2025 году мероприятие собрало 38 команд из 17 стран. В этом году ожидается, что на «ГеоВызов» в Башкортостан приедут более 40 команд. Среди потенциальных участников — представители России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая, Зимбабве, Палестины, Ирана, Ирака, Сирии и Венесуэлы.

Руководитель Роснедр подчеркнул значимость мероприятия для расширения научного сотрудничества и развития геологического образования.

«Чемпионат „ГеоВызов“ вышел на международный уровень — растёт число команд, присоединяются новые участники, — сказал Олег Казанов. — В прошлом году в Башкортостане чемпионат прошёл на традиционно высоком уровне. В этом году ждём ещё больше команд, юных геологов, ярких открытий».

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