Башкирия отметила священный праздник, в лидерах по нацпроектам

«Большая, серьёзная победа. Благодарю всех, кто системно занимался этой работой. Молодцы», – отметил Радий Хабиров на совещании правительства.

Напомним, на всей территории бывшего СССР только в нашей республике действуют сразу два геопарка сети ЮНЕСКО – это «Янган-Тау» и «Торатау». Еще у нас в Гафурийском районе расположены два «золотых гвоздя» – эталонных геологических разреза «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Также в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошла наскальная живопись пещеры Шульган-Таш.

По словам Хабирова, мировое признание усиливает защиту этих уникальных природных объектов, потому что к национальному статусу добавляется международный уровень. Глава региона поручил продолжать работу в этом направлении. Так, уже в июле этого года планируется рассмотреть заявку о включении в ЮНЕСКО башкирских шиханов. Также в Париже представители нашей республики предложили создать Российскую сеть геопарков ЮНЕСКО. Это позволит Башкирии выступить как центр компетенций геопаркового движения.

Про студенческую весну