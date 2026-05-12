Башкирия отметила священный праздник, в лидерах по нацпроектам

4 мая Главе Башкортостана передали сертификат о включении «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Ранее такой статус нашему геопарку присвоил исполком международной организации. Документ об этом из Парижа в Уфу доставила делегация геопарка во главе с его директором.
«Большая, серьёзная победа. Благодарю всех, кто системно занимался этой работой. Молодцы», – отметил Радий Хабиров на совещании правительства.
Напомним, на всей территории бывшего СССР только в нашей республике действуют сразу два геопарка сети ЮНЕСКО – это «Янган-Тау» и «Торатау». Еще у нас в Гафурийском районе расположены два «золотых гвоздя» – эталонных геологических разреза «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Также в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошла наскальная живопись пещеры Шульган-Таш.
По словам Хабирова, мировое признание усиливает защиту этих уникальных природных объектов, потому что к национальному статусу добавляется международный уровень. Глава региона поручил продолжать работу в этом направлении. Так, уже в июле этого года планируется рассмотреть заявку о включении в ЮНЕСКО башкирских шиханов. Также в Париже представители нашей республики предложили создать Российскую сеть геопарков ЮНЕСКО. Это позволит Башкирии выступить как центр компетенций геопаркового движения.
4 мая в Уфе прошел гала-концерт регионального фестиваля «Студенческая весна». На сцене конгресс-холла «Торатау» выступили более 500 молодых самодеятельных артистов из 18 вузов и колледжей республики – это будущие инженеры, айтишники, чиновники, банкиры, врачи...
Поздравляя победителей фестиваля, Радий Хабиров отметил, что всегда был фанатом нашей башкирской молодежи. «Посмотрев ваше представление, я просто потерял дар речи. Помимо того, что вы прекрасные ребята, вы просто очень талантливые», – сказал он. Глава отметил, что студенческие ансамбли могут составить конкуренцию любому профессиональному коллективу. Руководитель республики пожелал ребятам дальнейших творческих успехов и достижений в учёбе, а также вручил дипломы победителям фестиваля. Гран-при по итогам «Студвесны» завоевал Аграрный университет.
«Годы учебы — это самые счастливые годы в вашей жизни. И если вы занимаетесь тем, что вам близко, это здорово», – сказал ребятам Радий Хабиров и заверил, что в республике и дальше будут поддерживать талантливую молодежь, чтобы она могла себя реализовать.
Победители регионального этапа представят Башкирию на всероссийской «Студвесне».
4 мая в Уфе Радий Хабиров встретился с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. Во встрече также принял участие генконсул Беларуси в Уфе Александр Ковалёв. Они обсудили укрепление взаимодействия в различных отраслях. В частности, создание российско-белорусского инвесткластера, образовательное и научно-технологическое партнёрство, а также проекты в сфере туризма, АПК.
На встрече Радий Хабиров отметил, что для нашей республики Беларусь – один из главных партнёров. В числе удачных примеров нашего сотрудничества в сфере промышленной кооперации он привел проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
«Есть совместные инициативы и в сельхозмашиностроении. Прошлой осенью мы запустили мультибрендовый производственно-сервисный центр «Белорусские машины». В нашем регионе работает большой парк белорусской техники самого разного назначения», – подчеркнул Хабиров. Также в рамках развития туризма с 2023 года для пенсионеров реализуется проект «Башкирско-белорусское долголетие». Открыт прямой авиарейс из Уфы в Минск.
Посол Беларуси поблагодарил Главу Башкирии за стремление к развитию сотрудничества. Говоря о совместной работе, он отметил, что вместе уже более 700 троллейбусов выпустили и реализовали на территории России. И наше взаимодействие будет только укрепляться.
Башкирия переходит на единую цифровую платформу «Московская электронная школа». Соглашение об этом 5 мая в Москве подписали руководитель республики Радий Хабиров, министр просвещения страны Сергей Кравцов, мэр столицы Сергей Собянин и замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов.
Как рассказал Хабиров, новая платформа повысит эффективность системы образования и облегчит труд учителя. Так, она позволит учителям снизить бюрократическую нагрузку, повышать квалификацию, проводить дистанционные уроки. Родители смогут следить за успеваемостью детей, записывать их на допзанятия. А ученики получат интересные уроки и образовательные программы, доступ к огромной библиотеке, материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
«Внедрение этой платформы в Башкортостане – ещё один важный шаг к новому качеству образования для более чем полумиллиона наших школьников и их родителей», – подчеркнул Глава региона. По его словам, мы могли бы и сами создать аналогичную платформу, но это потребовало бы огромных вложений. «А здесь мы получаем уже готовый продукт», – резюмировал Хабиров.
Большинство школ республики перейдут на новую платформу уже к 1 сентября, остальные – до конца года. А с 2027-го платформу внедрят и в колледжах. Зачем Башкирия переходит на МЭШ – читайте здесь.
6 мая в Уфе простились с председателем Госсобрания Башкортостана Константином Толкачёвым. Он ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни. Церемония прощания с Константином Борисовичем состоялась в Доме Госсобрания. В траурном мероприятии принял участие Глава республики Радий Хабиров. Проводить в последний путь выдающегося государственного деятеля, бессменного председателя Курултая Башкирии пришли тысячи людей.
На траурном митинге Радий Хабиров отметил, что сегодня в республике «уходит целая эпоха. Эпоха людей, эпоха событий, становления, формирования современного Башкортостана, прохождения его через очень сложные годы».
«И, конечно, Константин Борисович играл здесь определяющую роль: формирование системы законодательства нашей республики – очень эффективного, адаптивного к современным вызовам. Это стало возможным благодаря его глубочайшим знаниям в юриспруденции, политической мудрости и высочайшему интеллекту», – сказал Хабиров. Он отметил, что Толкачев до последнего дня мужественно переносил тяжелый недуг, как настоящий офицер и генерал. Глава выразил искренние соболезнования его супруге, родным и близким, отметив, что это тяжёлая утрата.
Слова соболезнования от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выразила сенатор Лилия Гумерова, от имени абхазского народа и президента этой страны спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба. На траурном митинге также выступили почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, духовные лидеры Башкортостана и другие лица. Глава Башкирии сообщил, что подпишет указ об увековечении памяти Константина Толкачева.
Константина Толкачева похоронили на Южном кладбище Уфы с воинскими почестями.
Специальная военная операция сплотила жителей Башкортостана, сделала их сильнее. Об этом заявил Глава республики на церемонии вручения новой награды – медали «От благодарного народа Башкортостана». Она состоялась 7 мая на Советской площади Уфы.
Новая госнаграда учреждена указом Главы республики 6 апреля 2026 года и присуждается тем, кто эффективно помогает спецоперации, приближая нашу победу. Медалью награждаются жители за добровольческую, благотворительную и гуманитарную помощь спецоперации, а также за выполнение задач в зоне СВО. Первыми кавалерами новой награды стали 45 человек. Среди них — медики, строители, волонтеры, меценаты, водители, директора предприятий, ветераны и военнослужащие. Медаль под номером один Глава вручил премьер-министру республиканского правительства Андрею Назарову.
«Вся республика — предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий вносят свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Тысячи наших жителей — от школьников до пенсионеров собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи», – сказал Глава на церемонии. Он также поблагодарил медиков, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших бойцов.
Республика собрала и направила нашим бойцам уже 177 гумконвоев на более 21 тыс. тонн, передали 2 тысячи автомобилей, свыше 12 тысяч БПЛА. «И обязательно продолжим эту работу!» — заверил Хабиров.
После церемонии он поделился, что восхищён тем, какое единение народа, наших жителей произошло, когда началась спецоперация. «И люди очень разные: руководители предприятий, просто рабочие и даже маленькие дети-школьники. Я подумал, что мы им должны спасибо сказать, что должна быть награда, потому что они выполняют очень большую государственную функцию», — рассказал Радий Хабиров «Башинформу» об идее учреждения новой награды.
Башкирия лидирует в стране по исполнению нацпроектов. Об этом 7 мая сообщили на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин. В заседании по видеосвязи принял участие Глава Башкортостана. Обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», вопросы жилищного строительства, коммунальной сферы. Вице-премьер отметил, что лучшие результаты в выполнении задач по нацпроектам и государственным программам демонстрируют Башкортостан, Бурятия, Челябинская область и Чечня.
Наша республика участвует в восьми федеральных программах нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объём бюджетных средств по ним в этом году составит 14,1 млрд рублей, из них 10,9 млрд – федеральные деньги. Также в этом году в республике предусмотрено более 1 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры, более половины этой суммы – из федерального бюджета. Планируется строительство и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 1,4 млрд рублей заложили на расселение ветхого и аварийного жилья. В 2026-2027 годах планируют расселить 810 человек из 31 аварийного дома.
Главным событием минувшей недели стало празднование 81-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией. С главным праздником жителей страны и республики поздравили Президент России Владимир Путин, Глава Башкирии Радий Хабиров.
В преддверии праздника, 8 мая, Радий Хабиров отметил, что у нашего народа нет памятнее даты, чем День Победы. «Сегодня сердца россиян переполняют особые чувства – гордость за Отечество, безмерная благодарность нашим предкам, спасшим мир от нацистского рабства», – сказал Глава Башкирии на торжественном собрании в честь Дня Победы. Он отметил, что в первую очередь мы поздравляем с праздником наших ветеранов. «Тех, кто в мае 1945-го принёс долгожданную радость в каждый дом, кто спас Отечество и отстоял независимость других государств. Именно вы подарили мирную жизнь своим детям и внукам», – подчеркнул Глава республики.
Он поприветствовал находящегося в зале Султана Хаматгалиевича Хайдарова, единственного в Чишминском районе участника Великой Отечественной войны. Всего более 700 тысяч жителей республики ушли на фронт. Около половины из них остались на полях сражений. Сейчас в Башкирии осталось 58 фронтовиков. Радий Хабиров отметил, что ветераны стали примером для нового поколения защитников Отечества.
«Сегодня наши герои специальной военной операции отстаивают суверенитет России, сражаясь с тем самым нацизмом, который, как мы полагали, был навсегда повержен в 1945-м. История делает новый трагический виток, вынуждая нас в очередной раз браться за оружие для защиты нашей Родины», – сказал Глава республики.
На праздник пригласили Героев России, военнослужащих полка «Башкортостан», батальона имени Салавата Юлаева.
Руководитель республики подчеркнул, что сегодня, как и 80 лет назад, наши предприятия делают «Все для Победы», выпускают необходимую фронту продукцию. Лучшие из них Глава поручил наградить орденом генерала Шаймуратова. На торжественном собрании он вручил госнаграды участникам СВО, работникам предприятий. «Башкирия была, есть и будет землей настоящих героев, защитников Отечества, нашей великой России», – сказал Радий Хабиров.
9 мая в Уфе Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова на Советской площади Уфы и к Вечному огню в парке Победы. После исполнения гимнов России и Башкортостана участники церемонии почтили минутой молчания память погибших воинов. Торжественным маршем прошли курсанты учебных заведений. Также Глава возложил цветы к памятнику Газия Загитова, который в 1945-м со штурмовой группой первым водрузил Красное Знамя над рейхстагом в Берлине.
В парке Победы Радий Хабиров с семьей посетил праздничные площадки. «День Победы – это мероприятие не только для ветеранов или военнослужащих, это народный праздник. Я тоже пришёл сегодня со своими сыновьями, им здесь очень интересно», – сказал он, подчеркнув значение Дня Победы для подрастающего поколения.
В честь Дня Победы на проспекте Октября состоялось торжественное прохождение военнослужащих и военной техники. По площади Ленина строевым шагом прошли военнослужащие Уфимского гарнизона, участники СВО, кадеты и учащиеся «шаймуратовских» классов. Всего в параде приняли участие 2 тысячи человек.
Приветствуя участников и гостей торжественного мероприятия, Радий Хабиров отметил, что «День Победы навсегда останется символом величайшего подвига нашего народа, его сплочённости, отваги и несгибаемой воли».
«Сегодня мы вновь ведём борьбу с нацизмом. И гордимся каждым участником специальной военной операции», – отметил Глава Башкирии. После парада он пообщался с ветеранами, участниками СВО.
«И парад хороший, и традиция добрая. Что называется, до слез», — поделился Глава республики. Он также признался, что плохо поет, но… «В День Победы могу спеть», — сказал Радий Хабиров.
В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в городах и районах республики – смотрите здесь.
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