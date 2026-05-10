Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии прошел праздник 9 Мая

Глава республики Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях, как в Башкирии прошел праздник 9 Мая.
«День Победы навсегда останется символом величайшего подвига нашего народа, его сплочённости, отваги и несгибаемой воли. Это священная дата, главный и самый любимый праздник в нашей стране, – написал Радий Хабиров. – К организации мероприятий в эти дни мы подходим максимально ответственно. Это наша дань уважения поколению победителей. Наши земляки, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, внесли огромный вклад в Великую Победу. И память о них будет жить вечно, мы сделаем для этого всё».
К своему посту Глава республики прикрепил видеоролик с яркими моментами празднования 9 Мая в городах и районах.
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