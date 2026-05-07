Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для наших ребят и их семей. В своем Послании Государственному Собранию я задал главный ориентир нашей общей работы — делать все для Победы!
Вся республика — предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий вносят свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Тысячи наших жителей — от школьников до пенсионеров собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое.
Низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших бойцов. Особая благодарность медсестрам и волонтерам, которые, не жалея сил, выхаживают раненых.
Всей республикой мы собрали и направили нашим бойцам уже 177 конвоев общим весом более 21 тыс. тонн, передали 2 тысячи автомобилей, свыше 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов. И обязательно продолжим эту работу!
Спасибо всем, кто день за днем приближает нашу Победу», — отметил Радий Хабиров.
Медаль «От благодарного народа Башкортостана» под № 1 была вручена премьер-министру правительства РБ Андрею Назарову.
«Это оценка моей деятельности и оценка всего правительства в этот непростой период. Конечно, Башкортостан был и остается надежным форпостом и плечом для решений нашего главного командира — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И все, что необходимо сделать для нашей победы, для достижения поставленных целей в рамках специальной военной операции, будет сделано. Башкортостан все для этого делает и будет продолжать делать. Моя деятельность не могла бы быть успешной, если бы мои родители не заложили для меня главных правил: это любовь к Родине, помощь близким. И поэтому наша с вами задача — стоять до конца и все сделать для нашей победы. А Башкортостан станет лучшим регионом для жизни людей», – сказал Андрей Назаров в ответном слове после награждения.
Первыми кавалерами новой госнаграды сегодня также стали участники СВО, руководители крупных промышленных предприятий, спасатели, медики, соцработники, работники сферы ЖКХ и строительства, меценаты.
Отметим, у новой награды есть и особая художественная история. Автором разработки медали «От благодарного народа Башкортостана» стал петербургский художник-гравёр Владимир Нуждин — мастер редкой техники контррельефной гравюры на камне с последующей отливкой в металл. Таких специалистов в мире сегодня осталось единицы. В России Нуждина называют единственным художником, работающим в этой традиции.
С Башкортостаном мастера связывает уже не первая работа. Ранее он создавал для республики медаль и орден генерала Шаймуратова, орден Григория Аксакова, медаль «За трудовую доблесть». Эскизы, каменные формы и технологию изготовления этих знаков Нуждин передал Национальному музею Республики Башкортостан.
Медаль «От благодарного народа Башкортостана» также выполнена при его участии — от художественной идеи и работы в камне до подготовки разработки для изготовления. По словам собеседников агентства «Башинформ», эту работу Владимир Нуждин сделал как личный вклад в поддержку участников СВО и как подарок республике.
Справка
Медаль от «От благодарного народа Башкортостана» вручается за добровольческую (волонтёрскую), благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением специальной военной операции, содействие в сборе и доставке гуманитарных грузов; успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО; непосредственное выполнение задач в зоне проведения СВО.
Медаль изготовлена из нейзильбера, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне размещена рельефная надпись в пять строк: «От благодарного народа Башкортостана — СВО», обрамлённая изображением дубовой и лавровой ветвей, переплетенных георгиевской лентой. На оборотной стороне — изображение обнажённой шашки с распущенным темляком и номер медали.
В иерархии республиканских наград медаль «От благодарного народа Башкортостана» занимает промежуточное положение: вышестоящей наградой является медаль генерала Шаймуратова, нижестоящей — медаль «За трудовую доблесть».
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