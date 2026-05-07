«Медаль выражает нашу общую искреннюю признательность тем, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции. Водители, медики, строители, волонтеры, священнослужители, ветераны боевых действий — самое надежное плечо участников СВО.



Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для наших ребят и их семей. В своем Послании Государственному Собранию я задал главный ориентир нашей общей работы — делать все для Победы!

Вся республика — предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий вносят свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Тысячи наших жителей — от школьников до пенсионеров собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое.



Низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших бойцов. Особая благодарность медсестрам и волонтерам, которые, не жалея сил, выхаживают раненых.



Всей республикой мы собрали и направили нашим бойцам уже 177 конвоев общим весом более 21 тыс. тонн, передали 2 тысячи автомобилей, свыше 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов. И обязательно продолжим эту работу!

Спасибо всем, кто день за днем приближает нашу Победу», — отметил Радий Хабиров.