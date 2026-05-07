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08:50 (UTC+5), 07 Мая 2026

Радий Хабиров вручил первые медали «От благодарного народа Башкортостана»

Водители, медики, волонтеры и священнослужители: кто стал первым кавалером новой медали Башкирии.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня, 7 мая, на Советской площади Уфы Глава республики Радий Хабиров вручил медали «От благодарного народа Башкортостана» первым кавалерам новой государственной награды. Указ о ее учреждении руководитель региона подписал 6 апреля 2026 года.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Медаль выражает нашу общую искреннюю признательность тем, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции. Водители, медики, строители, волонтеры, священнослужители, ветераны боевых действий — самое надежное плечо участников СВО.

Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для наших ребят и их семей. В своем Послании Государственному Собранию я задал главный ориентир нашей общей работы — делать все для Победы!

Вся республика — предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий вносят свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Тысячи наших жителей — от школьников до пенсионеров собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое.

Низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших бойцов. Особая благодарность медсестрам и волонтерам, которые, не жалея сил, выхаживают раненых.

Всей республикой мы собрали и направили нашим бойцам уже 177 конвоев общим весом более 21 тыс. тонн, передали 2 тысячи автомобилей, свыше 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов. И обязательно продолжим эту работу!

Спасибо всем, кто день за днем приближает нашу Победу», — отметил Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Медаль «От благодарного народа Башкортостана» под № 1 была вручена премьер-министру правительства РБ Андрею Назарову.

«Это оценка моей деятельности и оценка всего правительства в этот непростой период. Конечно, Башкортостан был и остается надежным форпостом и плечом для решений нашего главного командира — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И все, что необходимо сделать для нашей победы, для достижения поставленных целей в рамках специальной военной операции, будет сделано. Башкортостан все для этого делает и будет продолжать делать. Моя деятельность не могла бы быть успешной, если бы мои родители не заложили для меня главных правил: это любовь к Родине, помощь близким. И поэтому наша с вами задача — стоять до конца и все сделать для нашей победы. А Башкортостан станет лучшим регионом для жизни людей», – сказал Андрей Назаров в ответном слове после награждения.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Первыми кавалерами новой госнаграды сегодня также стали участники СВО, руководители крупных промышленных предприятий, спасатели, медики, соцработники, работники сферы ЖКХ и строительства, меценаты.

Отметим, у новой награды есть и особая художественная история. Автором разработки медали «От благодарного народа Башкортостана» стал петербургский художник-гравёр Владимир Нуждин — мастер редкой техники контррельефной гравюры на камне с последующей отливкой в металл. Таких специалистов в мире сегодня осталось единицы. В России Нуждина называют единственным художником, работающим в этой традиции.

С Башкортостаном мастера связывает уже не первая работа. Ранее он создавал для республики медаль и орден генерала Шаймуратова, орден Григория Аксакова, медаль «За трудовую доблесть». Эскизы, каменные формы и технологию изготовления этих знаков Нуждин передал Национальному музею Республики Башкортостан.

Медаль «От благодарного народа Башкортостана» также выполнена при его участии — от художественной идеи и работы в камне до подготовки разработки для изготовления. По словам собеседников агентства «Башинформ», эту работу Владимир Нуждин сделал как личный вклад в поддержку участников СВО и как подарок республике.

Справка

Медаль от «От благодарного народа Башкортостана» вручается за добровольческую (волонтёрскую), благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением специальной военной операции, содействие в сборе и доставке гуманитарных грузов; успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО; непосредственное выполнение задач в зоне проведения СВО.

Медаль изготовлена из нейзильбера, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне размещена рельефная надпись в пять строк: «От благодарного народа Башкортостана — СВО», обрамлённая изображением дубовой и лавровой ветвей, переплетенных георгиевской лентой. На оборотной стороне — изображение обнажённой шашки с распущенным темляком и номер медали.

В иерархии республиканских наград медаль «От благодарного народа Башкортостана» занимает промежуточное положение: вышестоящей наградой является медаль генерала Шаймуратова, нижестоящей — медаль «За трудовую доблесть».

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