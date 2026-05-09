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07:17 (UTC+5), 09 Мая 2026

Цветы, марш и минута молчания: Глава Башкирии побывал в парке Победы

Празднование 9 Мая в столице республики продолжается.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

9 мая в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От имени многонационального народа Башкортостана руководитель региона возложил венок Славы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь. После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем в честь бессмертного подвига воинов-освободителей прошли знаменная группа, воспитанники Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой, курсанты УУНиТ и юридического института.

Радий Хабиров возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и генерал-майора Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла. Он включает скульптурную группу, символизирующую основные профессии тружеников тыла: нефтяник, сталевар, жница, швея и другие. На стеле располагается бронзовая горельефная композиция, изображающая идущие на фронт составы с военной техникой, продукцией сельского хозяйства. В верхней части стелы расположен орден Победы.

Глава республики также посмотрел концертные номера коллективов Орджоникидзевского района Уфы и пообщался с ветеранами и участниками СВО.

Радий Хабиров вместе с почетными гостями возложил цветы к памятнику «Союз поколений десантников». После этого руководитель республики побывал на тематических площадках праздника Орджоникидзевского района.
 
Глава Башкортостана также возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны Гази Загитова, который был открыт 9 мая 2024 года. Уроженец Мишкинского района Гази Загитов 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы первым водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине.

Воины из Башкирии стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград. Били врага под Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, Европу. Сражались с милитаристской Японией.

Более 200 тысяч уроженцев нашей республики удостоены боевых наград. Подвиг Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина за годы войны повторили более 400 воинов. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 282 нашим землякам. А лётчик-штурмовик Муса Гареев был удостоен этого звания дважды. Особой гордостью стала легендарная 112-я Башкирская кавдивизия – единственное кавалерийское соединение Красной Армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро cтали полными кавалерами ордена Славы. В наших сердцах навечно сохранятся имена Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова, Даяна Мурзина, Вафы Ахмадуллина, Ахата Ахметьянова, Натальи Ковшовой, Магубы Сыртлановой, Клавдии Абрамовой, Николая Киселёва, Гази Загитова и ещё сотен тысяч славных сынов и дочерей Отечества.

Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | Фотобанк ИА «Башинформ»
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Ранее Башинформ сообщал о  том, что Глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

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