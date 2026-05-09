Цветы, марш и минута молчания: Глава Башкирии побывал в парке Победы

9 мая в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От имени многонационального народа Башкортостана руководитель региона возложил венок Славы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь. После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем в честь бессмертного подвига воинов-освободителей прошли знаменная группа, воспитанники Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой, курсанты УУНиТ и юридического института.

Радий Хабиров возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и генерал-майора Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла. Он включает скульптурную группу, символизирующую основные профессии тружеников тыла: нефтяник, сталевар, жница, швея и другие. На стеле располагается бронзовая горельефная композиция, изображающая идущие на фронт составы с военной техникой, продукцией сельского хозяйства. В верхней части стелы расположен орден Победы.

Глава республики также посмотрел концертные номера коллективов Орджоникидзевского района Уфы и пообщался с ветеранами и участниками СВО.

Радий Хабиров вместе с почетными гостями возложил цветы к памятнику «Союз поколений десантников». После этого руководитель республики побывал на тематических площадках праздника Орджоникидзевского района.



Глава Башкортостана также возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны Гази Загитова, который был открыт 9 мая 2024 года. Уроженец Мишкинского района Гази Загитов 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы первым водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине.

Воины из Башкирии стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград. Били врага под Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, Европу. Сражались с милитаристской Японией.

Более 200 тысяч уроженцев нашей республики удостоены боевых наград. Подвиг Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина за годы войны повторили более 400 воинов. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 282 нашим землякам. А лётчик-штурмовик Муса Гареев был удостоен этого звания дважды. Особой гордостью стала легендарная 112-я Башкирская кавдивизия – единственное кавалерийское соединение Красной Армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро cтали полными кавалерами ордена Славы. В наших сердцах навечно сохранятся имена Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова, Даяна Мурзина, Вафы Ахмадуллина, Ахата Ахметьянова, Натальи Ковшовой, Магубы Сыртлановой, Клавдии Абрамовой, Николая Киселёва, Гази Загитова и ещё сотен тысяч славных сынов и дочерей Отечества.