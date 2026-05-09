Радий Хабиров посетил праздничные мероприятия в Уфе с сыновьями

Руководитель республики Радий Хабиров посетил праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке Победы вместе с семьей. Его сопровождала супруга Каринэ Хабирова и два сына.
«Пусть они видят это, приобщаются. Это тоже будет их память. Они подрастут и передадут эту память уже своим детям. Я не сторонник такой излишней милитаризации нашей жизни, но страна воюет и мы должны больше внимания во всех смыслах уделять и военной подготовке, и военно-патриотическому воспитанию. Многие приходят с детьми, и это правильно. Это мероприятие не только для ветеранов или военнослужащих, это народный праздник», — сказал Радий Хабиров.
Ранее Башинформ рассказывал, как прошли праздничные мероприятия в уфимском парке Победы.
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