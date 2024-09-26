Михаил Швыдкой оценил, как в Башкирии относятся к своему наследию

Российский искусствовед, телеведущий, общественный, государственный и культурный деятель, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой после посещения Башкортостана выступил со статьей в «Российской газете». Напомним, он принимал участие в работе XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, который недавно прошел в Уфе.

В статье Михаил Ефимович поделился важными мыслями о сохранении в Башкортостане культурного наследия. Руководство республики понимает, что будущее можно построить только на устойчивом фундаменте прошлого, подчеркивает автор. В своей колонке он знакомит российского читателя с культурным достоянием Башкирии — мавзолеем Тура-хана и будущим Евразийским музеем кочевых цивилизаций, пещерой Шульган-Таш и созданным на ее основе историко-культурным музейным комплексом. Также Швыдкой отмечает, что в наследии Башкортостана есть страницы, которые сближают, казалось, несоединимое, приводя в пример Музей полярников имени Валериана Альбанова, Музей музыки имени Фёдора Шаляпина.

«Радий Хабиров прекрасно понимает, что будущее можно построить только на устойчивом фундаменте прошлого. Именно поэтому в Башкортостане столь внимательны к собственному наследию, — пишет Михаил Швыдкой. — А в нем есть страницы, которые сближают, казалось, несоединимое. Не скрою, удивился, узнав, что в Уфе открыли Музей полярников имени Альбанова, — от центра Евразии до Северного полюса совсем неблизко. Но когда узнаешь, что Валериан Альбанов, штурман шхуны „Святая Анна“, уроженец Уфы, был одним из героев „Двух капитанов“, а его дневники были использованы Вениамином Кавериным в этом культовом романе, то понимаешь, как неведомое прошлое вдруг открывается в сегодняшней жизни и притягивает к себе. А в соседнем с Музеем полярников купеческом доме расположился Музей Фёдора Шаляпина. Великий русский бас впервые вышел на сцену в Уфе 18 лет от роду. В Шаляпинском музее торжествуют современные технологии, но при этом сохраняется трепетность по отношению к своему герою. Амина Шафикова, Аскар Абдразаков и Артур Назиуллин наполнили стены музея музыкой из репертуара великого певца. И прошлое растворилось в настоящем».

Действительно, в современном Башкортостане реализуется множество оригинальных ярких проектов, направленных на сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия. Это и открытие историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш», и республиканский фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), и Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», и создание Евразийского НОЦ мирового уровня, и основание Евразийского музея кочевых цивилизаций (открытие визит-центра «Тура-хан»), и развитие геопарков. Такое бережное отношение к наследию предков обеспечивает связь с будущим, помогает преодолевать вызовы времени.

Башкортостан успешно реализует проект по евразийской интеграции и становится одним из центров компетенций в этой области. Республика демонстрирует пример успешного сосуществования различных культур и народов, поддерживая традиции, уважение и взаимопонимание в многонациональном обществе. Одним из примеров является создающийся Евразийский музей кочевых цивилизаций.

«Мы находимся на пороге великих открытий. История нашего народа полна тайн и белых пятен. Поэтому мы приняли решение создать Евразийский музей кочевых цивилизаций, чтобы наши жители могли окунуться в историю, этнографию, древний быт своих предков», — отмечал Глава республики Радий Хабиров во время выездного совещания по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории мавзолея Тура-хана в августе 2022 года.

Башкортостан, расположенный на стыке Европы и Азии, является местом пересечения различных народов, языков и культур, и создание Евразийского музея кочевых цивилизаций на его территории отражает богатство истории региона. Открывшийся визит-центр «Тура-хан» выполняет функцию общественного пространства и не является музеем. Без учёта пешеходной экотропы протяженностью 620 м, ведущей к мавзолею Тура-хана, площадь объекта составляет 650 кв. м. Объект, в котором после открытия постоянно проводятся интересные мероприятия, пользуется огромным вниманием со стороны туристов и ставит рекорды посещаемости.

Свое мнение высказал директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин.

— Когда проект создается с любовью и уважением к культурному наследию родной земли, не заметить это невозможно. Вот и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций получился очень выдержанным, высококлассным и очень уместным в этом степном ландшафте. Он не выделяется на фоне мавзолея Тура-хана. Здание, как и пешеходная тропа, органично вписано в природный ландшафт и вместе с кэшэнэ составляет единый красивый комплекс. Этот выдержанный стиль и уважение к своим корням чувствуется и в деталях: национальных узорах на поверхности стен визит-центра, в войлочных светильниках в кафе и даже в керамических плитах кухонного фартука, где отпечатаны степные травы и цветы. Визит-центр, как и музейный комплекс «Шульган-Таш», — работа наших башкирских архитекторов и дизайнеров, — отметил Данир Гайнуллин. — Высокая оценка наших проектов спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Ефимовичем Швыдким дорогого стоит. Это оценка не просто чиновника, а доктора искусствоведения, который нашел время посвятить проектам Башкортостана отдельную статью в своей колонке в федеральном издании. Наша республика под руководством Радия Фаритовича Хабирова уделяет большое внимание реализации проектов в сфере культуры и туризма. И музей «Шульган-Таш», и Евразийский музей кочевых цивилизаций — это брендовые проекты республики. Башкортостан работает над сохранением своего наследия, а затем эти проекты работают на имидж республики на мировой арене.

Значительными проектами в сфере образования стали создание Научно-образовательного центра мирового уровня и открытие первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. Лаборатории, созданные на республиканские мегагранты, уже функционируют под руководством ведущих ученых из разных стран, включая Германию и Японию. В настоящее время Евразийский НОЦ мирового уровня разрабатывает программу деятельности на 2025-2030 годы. В первую пятилетку своей работы он был сосредоточен на развитии естественно-научных, технических, технологических направлений. В последнее время усиливается развитие гуманитарных исследований, которые войдут в новую программу НОЦ. Это инициатива руководства республики, чтобы данные направления тоже получили поддержку.

«Я был во всех вузах Башкортостана и могу с уверенностью сказать, что Межвузовский кампус Евразийского НОЦ — это лучшее пространство для наших студентов. Мы создаем в кампусе мощнейшую инфраструктуру для научных исследований, – отмечал Радий Хабиров. – Три наших вуза, нефтяной, медицинский и университет науки и технологий, уже практически полностью перевели сюда лабораторную базу. К формированию нового пространства мы подошли творчески. Такого современного дизайна, такого уровня архитектурных решений у нас еще не было. И это оправданно. Наши студенты — мыслящие ребята со своими устремлениями. Мы постарались сделать так, чтобы новая среда полностью соответствовала их представлениям о мире».

В качестве еще одного важного момента в продвижении Башкортостана стоит отметить обучение почти 10 тысяч иностранных студентов, в основном из стран Центральной Азии, что способствует узнаваемости региона и укреплению международных связей – так республика формирует «мягкую силу».

Башкортостан становится центром проведения федеральных мероприятий, направленных на дальнейшую евразийскую интеграцию. В мае текущего года в республике проведена IV Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях». Уже два десятилетия «Валдай» объединяет ведущих мировых экспертов для обсуждения ключевых вопросов международной политики и глобальной безопасности. Уфа местом проведения конференции выбрана не случайно. Радий Хабиров отмечал, что республика реализует совместные со странами Центральной Азии экономические и гуманитарные проекты. Как результат, в прошлом году товарооборот со странами Центральной Азии вырос на 9%. Сегодня их доля среди более сотни государств – торговых партнёров достигла почти четверти в общем объеме всего внешнеторгового оборота.

Расположенный на стыке Европы и Азии, Башкортостан в течение веков был местом пересечения многих оседлых и кочевых народов, их языков и культур. В ноябре этого года Уфа станет хозяйкой 20-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках форума ожидается участие руководителей, представителей бизнеса, науки и общественности обеих стран. Подготавливается обширная деловая и культурная программа, ожидается участие высших должностных лиц двух государств.