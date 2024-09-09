Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за доверие

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за оказанное доверие, комментируя итоги завершившихся накануне выборов руководителя региона.

«Можем констатировать, что мы победили на этих выборах. Я шел как представитель большой команды. Меня выдвигала „Единая Россия“, — напомнил он в ходе оперативного совещания правительства РБ. — У нас впереди стоят новые задачи. Я хочу поблагодарить жителей республики. Они проявили выдержку и терпение. Люди понимают, что ошибки в работе возможны. Мне кажется, мы постарались выполнить все взятые на себя обязательства. Спасибо за доверие».

Радий Хабиров поблагодарил также всю управленческую команду, поскольку избирателями «разумеется, оценивается вся работа команды, не только моя». Все успехи и неудачи — это часть работы одной большой команды, включая правительство, муниципалитеты. При этом Глава Башкирии особо отметил свою администрацию и лично Максима Забелина за хорошую работу.

Не остался без внимания и Центризбирком Башкирии, который вновь проявил «верность закону, уважительное отношение к избирательному праву».

Радий Хабиров также поблагодарил журналистов республики, которые «достаточно эффективно боролись» с фейками. Как отметил руководитель региона, «объединенная, слаженная работа наших СМИ помогла нам разоблачить» их.

Комментируя итоги выборов, Глава республики высоко оценил хорошую работу всех правоохранителей. Как рассказал Радий Хабиров, тысячи сотрудников МВД обеспечивали безопасность на УИКах в дни выборов.

Напомним, помимо выборов руководителя региона, с 6 по 8 сентября 2024 года проходили 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В них участвовали 12 политических партий, что «тоже хорошо», были представлены разные точки зрения, заявил он.

«Но в целом „Единая Россия“ одержала большую, заслуженную победу. Я много раз говорил, что члены „Единой России“ были всегда рядом в сложную минуту. Мы прошли непростой этап и нам не стыдно за эти пять лет своей работы, и я еще раз благодарю всех жителей. Будем стараться оправдать ваше доверие и впредь», — подытожил Радий Хабиров.

Ранее председатель Центризбиркома Башкирии Азат Галимханов в ходе брифинга сообщил, в каких районах республики явка на выборы превысила среднюю по региону. Она, как ранее сообщал «Башинформ», по предварительным данным, составила 72,34%.

Напомним, действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы республики. За него проголосовали более 1,724 млн избирателей региона.

О том, как прошли выборы Главы Башкирии, читайте в этом материале Башинформа.