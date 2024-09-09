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9 Сентября , 12:30
ВЫБОРЫ-2024

В ЦИК назвали районы, где явка на выборы превысила среднюю по Башкирии

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Председатель Центризбиркома Башкирии Азат Галимханов в ходе брифинга сообщил, в каких районах республики явка на выборы превысила среднюю по региону. Она, как ранее сообщал «Башинформ», по предварительным данным, составила 72,34%.

Лидером по явке стал Бакалинский район (93,01%). В Салаватском районе пришли на участки 89,95% избирателей, в Татышлинском – 89,43%, в Федоровском – 89,11%. Превысила уровень в 80% явка в Альшеевском, Аскинском, Благоварском, Балтачевском, Буздякском, Бураевском, Ермекеевском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Караидельском, Куюргазинском, Мишкинском, Миякинском, Чекмагушевском, Шаранском районах. Средняя явка в районах составила 76,36%.

Напомним, действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы республики. За него  проголосовали более 1,724 млн избирателей региона. 

Автор:Роман Якимчук
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