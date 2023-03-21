Как реализуется в Башкирии самый масштабный «дорожный» проект. Главное

Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика - все это, вместе с усилением контроля за соблюдением правил дорожного движения, делает дороги нашей страны более комфортными и безопасными.

Именно поэтому национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется сейчас в Башкирии наряду с другими регионами России, включает в себя несколько ключевых инициатив. Среди них - развитие региональной и местной дорожной сети, безопасность на дорогах, обновление пассажирского транспорта, а также строительство и ремонт магистралей.

Благодаря этому нацпроекту, разработанному по поручению главы государства Владимира Путина, планируется привести в порядок около 260 тысяч километров региональных дорог.

О том, как реализуется масштабный «дорожный» проект в Башкортостане, что уже сделано и еще только предстоит сделать, - читайте в большом материале «Башинформа».

Почти 80 процентов дорог в городских агломерациях Башкирии соответствуют нормативам

В 2022-м году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доля дорог, соответствующих нормативам, в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях достигла 79,4% — на 8% больше, чем в 2021-м. При этом за четыре года отремонтировано, реконструировано и построено 1328 км дорог.

Доля дорог регионального значения улучшилась на 1,1% - до 56,7%. Результаты Башкирии больше среднероссийских показателей по крупным агломерациям на 2% и на 6,9% по региональным дорогам, информировал «Башинформ» со ссылкой главу минтранса РБ Александра Клебанова.

«В прошлом году из федерального бюджета было выделено 14,189 млрд рублей, из них 11,2 млрд рублей - по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. - В рамках нацпроекта в регионе сделаны ремонт и реконструкция 177,5 километра дорог. Кроме того, отремонтированы восемь мостов общей протяженностью более 430 погонных метров. Работы велись в Уфимском, Благовещенском, Ишимбайском районах, а также в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае».

Одновременно в Башкирии велось строительство капиталоемких объектов, сдача которых в эксплуатацию запланирована на 2023-2024 годы. Речь, в первую очередь, идет о строительстве транспортной развязки в уфимском пригороде Зинино, улиц Высотной и Академика Ураксина в Кировском районе Уфы, реконструкции улицы Рабкоров, а также дороги Бирск - Тастуба - Сатка, Восточный выезд из Уфы.

Напомним, в тоннеле Восточного выезда на днях завершен самый объемный и технологически сложный этап строительства — проходческие работы. На эти работы строителям потребовалось около трех лет.

В 2023 году планируется привести дороги регионального значения в соответствие с нормативными требованиями до 57,08%, а в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях - до 80,12%.

Остается только добавить, что в этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии выделяется 8,958 млрд рублей, из которых 5,416 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Какие мосты в Башкирии отремонтируют в 2023 году

В Башкирии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют в этом году пять мостов общей протяженностью 802 погонных метра. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Важно: этот показатель в 1,8 раза выше прошлогоднего. Так, в 2022 году благодаря «путинскому» нацпроекту в регионе отремонтированы восемь мостов общей протяженностью 430 погонных метров.



«В перечень объектов, ремонтируемых по нацпроекту «БКД» в 2023 году, вошли мосты, расположенные на автодорогах регионального и межмуниципального значений через реки: Усень, Белая, Сим, Камаелга и Юрюзань. Для реализации национального проекта в нашей республике предусмотрено финансирование в размере 9,6 млрд рублей», - уточнил глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.

Среди них - мост через реку Белая в Гафурийском районе на 36-м километре автодороги Толбазы - Красноусольский. Его протяженность составляет 406 погонных метров.

Ремонт здесь ведется с 2021 года. На данный момент мостовики завершили работы по правой полосе проезжей части. По левой – разобрали старое покрытие, заменили плиты проезжей части и укрепили конусы.

В предстоящем, 2024 году в Башкирии планируется отремонтировать с помощью дорожного нацпроекта еще пять мостов. Их общая протяженность составляет 376 погонных метров.

Обновление общественного транспорта

В 2023 году благодаря реализации федерального проекта по развитию общественного транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Уфа и еще 10 российских городов получат в общей сложности 334 современных комфортабельных автобуса. Об этом ранее информировал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Таким образом, нацпроект позволяет комплексно обновлять дорожную инфраструктуру, повышая качество жизни россиян. С 2020 года в регионы уже поступило порядка 1,5 тысячи автобусов.

Автобусы марки «ЛиАЗ» получат и ближайшие соседи Уфы – Пермь, Оренбург и Челябинск. Новые машины придут также в Омск, Волгоград, Сочи, Улан-Удэ, Владивосток и Рязань. Автобусы вместительны и экологичны, поскольку работают на компримированном природном газе. На сегодняшний день это один из самых экологичных видов моторного топлива, позволяющий значительно сократить количество вредных выбросов.

Между тем, как сообщили агентству «Башинформ» в региональном минтрансе, по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «БКД» Башкирия получила 35 пассажирских автобусов. Еще 70 работающих на метане автобусов были закуплены за счет инфраструктурного бюджетного кредитования.

Новые автобусы полностью соответствуют программе «Доступная среда». Они оборудованы откидной аппарелью и специальным местом для инвалидной коляски. Отметим, эти автобусы отличаются высокой экологичностью за счет использования в качестве топлива природного газа.

«В 2023 году работа по обновлению общественного транспорта в республике будет продолжена», - добавили в министерстве.

Переходим на газ

89,3 млн рублей выделяется в этом году на переоборудование транспорта Башкирии на экологичное газомоторное топливо.

На сегодняшний день на газомоторном топливе в республике работают 533 пассажирских автобуса. Из них 401 принадлежит ГУП «Башавтотранс», оставшиеся 132 – частным перевозчикам.

Также в прошлом году по региональной программе «Развитие транспортной системы РБ» были переоборудованы на газомоторное топливо 1 136 транспортных средств.

«В 2022 году на переоборудование транспорта на газомоторное топливо выделено 58,4 млн рублей. Основная доля, или 85 процентов - средства федерального бюджета. В 2023 году на предоставление субсидий предусмотрено 89,3 млн рублей», - подчеркнул вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев, добавив, что работа по переходу транспорта на экологичное топливо продолжается.

В республике уже сформирован реестр партнерских пунктов переоборудования. Ведется работа по созданию таких установочных центров в городах и районах Башкирии. Цель - повышение доступности такой услуги в регионе в целом, а не только в Уфе.

Интеллектуальная транспортная система

В конце декабря 2022 года в башкирской столице завершился первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы, информировало ранее агентство «Башинформ».

Формирование интеллектуальной транспортной системы на базе центра управления дорожным движением в Уфе стало возможным также благодаря реализации в республике национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сбор информации, управление транспортным потоком, информирование участников дорожного движения – вот основные направления работа интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Согласно заключенному государственному контракту предусмотрены работы по внедрению ИТС до 2025 года. Масштабный проект рассчитан на три этапа, первый из которых уже завершен.

«Инновация представляет собой автоматизацию процессов управления дорожным движением в Уфимской агломерации. Она позволяет мониторить аварийность участков, чтобы разгрузить улицы и перекрестки. Новая система либо корректирует движение автоматически, либо передает информацию сотрудникам центра. Они в режиме реального времени отслеживают обстановку на дорогах и управляют светофорами», - пояснили в пресс-службе минтранса Башкирии.

Одно из главных направлений ИТС - усовершенствование светофорной сети. Планируется установить в общей сложности 140 интеллектуальных светофорных объектов с комплексом автоматизированной системы управления дорожным движением.

«На сегодняшний день на оживленных перекрестках Уфы модернизированы 50 светофоров. Они ведут мониторинг дорожной обстановки, координируют движение. До конца года их число увеличится еще на 51. Интеллектуальная система также позволяет видеть движение автобусов, троллейбусов и трамваев»,- отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Помимо светофорного управления, на базе Центра созданы подсистемы мониторинга:

- состояния погоды (включая установку 1 метеостанции);

- плотности транспортных потоков;

- управления общественным транспортом.

Следующим этапом реализации этого проекта станет создание аналогичной системы уже в Стерлитамакской агломерации.

Остается только добавить, что интеллектуальные транспортные системы внедряют в городских агломерациях с населением более 300 тысяч человек, начиная с 2020 года.

«Я очень надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит нам навести порядок на дорогах республики, - заявил 9 февраля Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе посещения в Уфе центра организации дорожного движения, который недавно начал свою работу в здании республиканской ГИБДД МВД по Башкирии. - Мы научились делать современные системы работы, очень насыщенные интеллектуальными решениями, комфортными для работающих. Поэтому, мне кажется, хорошая история получилась. Очень надеемся, что этот проект будет и дальше развиваться».

Экспертное мнение

В целом можно оценить реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии положительно, заявил «Башинформу» кандидат технических наук, доцент УУНиТ Дмитрий Целищев.

Наконец-то появляются действительно качественные и безопасные дороги, особенно в тех местах, где ежегодно недополучали финансирование и довольствовались ямочным ремонтом. Масштабный проект направлен на глубокую реконструкцию, а не на косметический ремонт автодорог, добавил эксперт.

«Появление тротуаров, водоотвода, ограждений, разметки, светофоров в тех местах, где их никогда не было - безусловно, приятно и положительно отзывается в сердцах жителей республики. Отмечу также скорость, с которой была введена в строй вставка на мосту через Белую. Это позволило оперативно решить проблему с Южным выездом из Уфы», - отметил Дмитрий Целищев.

По его словам, активное использование в Башкирии технологий литого асфальта, а также применение струйно-инъекционного метода при ямочном ремонте позволяют предупреждать развитие разрушений покрытия автодорог.

«Сегодня в дорожные технологии нашей республики активно внедряется технология стабилизации грунта. Правда, отсутствует парк техники, способный эффективно ее применять. Введение в эксплуатацию Восточного выезда, реконструкция улицы Пугачева, реконструкция северного выезда должны улучшить имеющуюся ситуацию. Усилия, которые тратит Башкирия на решение транспортного вопроса, не идут в сравнение с прошлыми годами. Любому жителю понятно, что если не предпринимать срочных мер, нас постигнет участь городов-миллионников - это ежедневные десятибалльные пробки утром и вечером», - прокомментировал эксперт и добавил, что, к сожалению, объем проводимых сейчас работ по реконструкции автодорог в Уфе недостаточен и отстает от растущего уровня автомобилизации, а также скорости их разрушения.

В качестве наглядного примера он привел уфимский проспект Салавата Юлаева, на котором ежегодно в марте-апреле из-за подъема грунтовых вод и подмывания основания образуются опасные провалы.

Одновременно, уже на северном въезде в башкирскую столицу путепровод, расположенный рядом с заводом «Кроношпан», а также находящийся около Князево мост через реку Уфа подвергаются ежегодному разрушению.

«Учитывая ту нагрузку, которую испытывают эти городские артерии, их закрытие на глубокую реконструкцию без дорог-дублеров с соответствующей пропускной способностью не представляется возможным, - констатировал Дмитрий Целищев. - В вопросе дорожного строительства недопустимы ошибки, поскольку стоимость их исправления крайне высока. Поэтому важно в новых реализуемых инфраструктурных проектах не допускать грубых просчетов, привлекая к выполнению контрактов подрядные организации, применяющие современные технологии строительства, имеющие богатый опыт и репутацию, а также привлекая независимые организации для контроля качества производства работ».

Для предотвращения ежегодных просадок, устранения ежегодной необходимости замены асфальта на отдельных участках улично-дорожной сети, разрушения дорожного полотна, особенно в периоды так называемого «перехода через ноль», требуется применение целого комплекса мер. Например, организация грамотного водоотвода, убежден эксперт.

«На отдельных участках дорог Уфы он отсутствует, о чем свидетельствует образование непреодолимых луж, а вода является главным разрушителем автодорог. Следует задуматься о применении оснований, которые соответствуют текущим нагрузкам, а не временам СССР, когда трафик был совсем другой. Так, на особо тяжелых участках желательно устраивать жесткие типы дорожных одежд, то есть дороги из армированного цементобетона с уложенным на них асфальтом. Это позволит продлить сроки межремонтного обслуживания автодорог», - пояснил Целищев.

Не менее важен непрерывный технический контроль состояния и устранение зарождающихся деформаций. На сегодняшний день существует сервис «карта убитых дорог», который ускоряет выявление проблемных участков.

Кроме того, не стоит забывать про контроль осевых нагрузок грузовиков в летнюю жару, чтобы избежать образования глубоких колей, волн и сдвигов.

«Особое внимание, на мой взгляд, следует уделить развитию пассажирских перевозок. Это позволит сократить нагрузку от личного автотранспорта граждан на городские дороги. Однако, чтобы людям было приятнее и выгоднее использовать общественный транспорт взамен личного, для этого сам транспорт должен соответствовать ожиданиям граждан. Должны быть соответствующие пересадочные узлы, где можно без опасений оставить свой автотранспорт и пересесть на общественный», - заключил эксперт и добавил, что в УУНиТ сейчас создается центр цифровой логистики Башкирии, который призван помочь республике в решении транспортных задач.