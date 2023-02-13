«Научились делать современные системы работы»: Радий Хабиров о Центре организации дорожного движения

В башкирской столице открылся региональный Центр организации дорожного движения. Он расположен в здании республиканского ГИБДД, туда в автоматизированном режиме будут стекаться данные о текущей ситуации на дорогах республики. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии.

«Мы научились делать современные системы работы, очень насыщенные интеллектуальными решениями, комфортными для работающих. Поэтому, мне кажется, хорошая история получилась. Мы очень надеемся, что этот проект будет и дальше развиваться», - сказал Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», 9 февраля руководитель региона посетил Центр организации дорожного движения. Интеллектуальные системы призваны помочь улучшить дорожное движение.