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Сегодня, 12:33

«Научились делать современные системы работы»: Радий Хабиров о Центре организации дорожного движения

пресс-служба Главы Башкирии
Фото:пресс-служба Главы Башкирии

В башкирской столице открылся региональный Центр организации дорожного движения. Он расположен в здании республиканского ГИБДД, туда в автоматизированном режиме будут стекаться данные о текущей ситуации на дорогах республики. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии.

«Мы научились делать современные системы работы, очень насыщенные интеллектуальными решениями, комфортными для работающих. Поэтому, мне кажется, хорошая история получилась. Мы очень надеемся, что этот проект будет и дальше развиваться», - сказал Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», 9 февраля руководитель региона посетил Центр организации дорожного движения. Интеллектуальные системы призваны помочь улучшить дорожное движение.

Автор:Ляйсан Закирова
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