В рамках реализации федерального проекта Уфа получит новые комфортабельные автобусы

В регионах продолжается обновление парка общественного транспорта благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году Уфа и еще 10 российских городов получат в общей сложности 334 современных комфортабельных автобуса, сообщает пресс-служба правительства России.

Таким образом, нацпроект позволяет комплексно обновлять дорожную инфраструктуру, повышая качество жизни людей. С 2020 года в регионы уже поступило порядка 1,5 тыс. единиц транспорта. Автобусы марки «ЛиАЗ» получат и ближайшие соседи Уфы – Пермь, Оренбург и Челябинск. Новые машины придут также в Омск, Волгоград, Сочи, Улан-Удэ, Владивосток и Рязань. Автобусы вместительны и экологичны, поскольку работают на компримированном природном газе. Это один из самых экологичных видов моторного топлива, позволяющий значительно сократить количество вредных выбросов.