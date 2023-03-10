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Вчера, 14:26

В Башкирии доля дорог в нормативном состоянии достигла 79,4%

По итогам реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доля дорог, соответствующих нормативам, в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях достигла 79,4% — на 8% больше, чем в 2021-м.

Доля дорог регионального значения улучшилась на 1,1% до 56,7%. Если в конце 2021 года нормативам соответствовало 1151 км дорог республики, то в 2022 году – 1328 км. Результаты Башкирии больше среднероссийских на 2% по городам и на 6,9% по региональным дорогам.

Эти данные озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов на совещании рабочей группы с участием зампредседателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина.

В текущем году планируется долю нормативных дорог регионального значения довести до 57,08% (+0,38%), в крупнейших городских агломерациях — до 80,12% (+0,72%).

В минувшем году Башкирии на дорожные работы из федерального бюджета было выделено 14,18 млрд руб., из них 11,2 млрд руб. - по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В рамках  «БКД» в 2022 году в регионе сделаны ремонт и реконструкция 177,5 км дорог, ремонт 8 мостов общей протяженностью более 430 погонных метров. Работы велись в Уфимском, Благовещенском, Ишимбайском районах, в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай.

Также проводились работы по строительству капиталоемких объектов, срок ввода которых запланирован на 2023-2024 годы. В их числе  — строительство транспортной развязки в уфимском пригороде Зинино, улиц Высотной и Академика Ураксина в Кировском районе Уфы, реконструкция улицы Рабкоров, дороги Бирск - Тастуба - Сатка, Восточный выезд.

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