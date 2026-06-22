В Уфе водителя, «опрокинувшего» машину скорой помощи, лишили прав

Как сообщила «Башинформу» пострадавшая Ксения С., виновника аварии на год лишили прав.
«Его на год лишили права управления транспортными средствами. Мало, конечно. Впереди у нас еще будут судебные заседания, касающиеся компенсации», — сказала уфимка.
В объединенной пресс-службе судов РБ информацию подтвердили: «Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год».
В судебном заседании мужчина вину в совершенном правонарушении признал.
Напомним, на улице Бакалинской в Уфе в прошлом году внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек. Одной из пострадавших была пациентка. Женщина во время опрокидывания спецмашины получила травмы лица и ног. По словам уфимки, страховая виновника ДТП выплатила ей 250 рублей компенсации, так как медэкспертиза признала полученные ею травмы «лёгким вредом здоровью». Водитель же отделался штрафом. После резонанса в СМИ представители страховой компании связались с Ксенией С. по телефону, а затем поступил перевод в 50 тысяч рублей.
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