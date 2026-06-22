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11:56 (UTC+5), 22 Июня 2026

В Уфе водителя, «опрокинувшего» машину скорой помощи, лишили прав

Октябрьский районный суд 22 июня вынес решение в отношении водителя, по вине которого пострадали медики и пациентка скорой помощи.

Фото: ГАИ РБ | телеграм
Ксения Калинина
Видео: предоставлено Ксенией С. | для ИА «Башинформ»
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Как сообщила «Башинформу» пострадавшая Ксения С., виновника аварии на год лишили прав.

«Его на год лишили права управления транспортными средствами. Мало, конечно. Впереди у нас еще будут судебные заседания, касающиеся компенсации», — сказала уфимка.

В объединенной пресс-службе судов РБ информацию подтвердили: «Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год».

В судебном заседании мужчина вину в совершенном правонарушении признал. 

Напомним, на улице Бакалинской в Уфе в прошлом году внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек. Одной из пострадавших была пациентка. Женщина во время опрокидывания спецмашины получила травмы лица и ног. По словам уфимки, страховая виновника ДТП выплатила ей 250 рублей компенсации, так как медэкспертиза признала полученные ею травмы «лёгким вредом здоровью». Водитель же отделался штрафом. После резонанса в СМИ представители страховой компании связались с Ксенией С. по телефону, а затем поступил перевод в 50 тысяч рублей.

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