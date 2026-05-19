История пострадавшей в ДТП уфимки: жуткие травмы и «смешная» компенсация

Жительница Уфы Ксения столкнулась с тяжёлыми последствиями аварии. Напомним, на улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. От удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы. Пострадавшая рассказала «Башинформу» подробности случившегося.
«Меня везли в 13-ю больницу. Медики вкололи кроворазжижающий препарат. И тут представляете, ещё момент аварии: у меня эта кровь лилась сутки. При столкновении „скорая“ опрокинулась на бок, мне в лицо полетело реанимационное оборудование. Ноги кушеткой зажало», — вспоминает Ксения.
Прохожие оказали первую помощь.
«Кто-то из проезжавших выбил стекло, вытаскивали нас оттуда. Какая-то девушка хорошая остановилась и меня всю в крови к себе в машину посадила, салфетками влажными лицо мне закрывала. Я тогда не понимала, что у меня на лице что-то есть. Шок был, мне казалось, что ничего не болит. Потом меня увезли в больницу, зашивали лицо. Неделю лежала в кардиологии», — говорит собеседница информагентства.
Но самое большое потрясение ждало впереди. Когда дело дошло до выплаты страхового возмещения, компания оценила ущерб здоровью Ксении всего в 250 рублей, ссылаясь на незначительность повреждений. Эта цифра вызвала у девушки бурю негодования и отчаяния. По словам Ксении, она испытала настоящий шок, осознавая абсурдность подобной оценки её страданий.
«Со страховой экспертизу затягивали, из больницы документы никто не передавал. Даже был запрос с медэкспертизы, чтобы им выслали документы. Я приезжала потом с официальным запросом, они тоже не выдавали и не передавали. И только вторая экспертиза всё-таки мне вынесла вердикт: „лёгкий вред здоровью“. По регламенту, я обратилась в страховую виновника и мне насчитали, что повреждения мои на 0,05%, а это 250 рублей» — отмечает Ксения.
Теперь история о выплате превратилась в своеобразный чёрный юмор среди близких друзей и родственников Ксении: «250 рублей — ни в чем себе не отказывай».
Между тем у пострадавшей остались шрамы на лице и проблемы с ногой, которая до сих пор опухает. Женщине с изувеченным лицом тяжело появляться на людях, особенно когда она сопровождает своих детей на реабилитацию, необходимую им по состоянию здоровья. Из-за проблем с сердцем Ксении делать под наркозом пластическую операцию не рекомендуется. А стоимость безоперационного лечения шрамов, по её словам, составляет около 700 тысяч рублей.
Сегодня она продолжает бороться за восстановление справедливости, надеясь на поддержку известного уфимского адвоката Романа Петрова. Ранее адвокат сообщил «Башинформу», что намерен оспорить результаты медицинской экспертизы и подать иск в суд, чтобы добиться справедливой компенсации морального вреда.
Что касается 19-летнего водителя внедорожника, то его признали виновным в ДТП и оштрафовали.
«Сегодня я ездила повторно к дознавателю, оказывается, виновник аварии там был. Он даже не подошёл, не извинился. Думаю, он себя не считает виновным», - говорит Ксения.
Информагентство обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к представителю страхового дома ВСК, но ответа получить не удалось. Виновник аварии на несколько звонков журналиста также не ответил.
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