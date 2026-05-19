История пострадавшей в ДТП уфимки: жуткие травмы и «смешная» компенсация

Жительница Уфы Ксения столкнулась с тяжёлыми последствиями аварии. Напомним, на улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. От удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы. Пострадавшая рассказала «Башинформу» подробности случившегося.

«Меня везли в 13-ю больницу. Медики вкололи кроворазжижающий препарат. И тут представляете, ещё момент аварии: у меня эта кровь лилась сутки. При столкновении „скорая“ опрокинулась на бок, мне в лицо полетело реанимационное оборудование. Ноги кушеткой зажало», — вспоминает Ксения.

Прохожие оказали первую помощь.

«Кто-то из проезжавших выбил стекло, вытаскивали нас оттуда. Какая-то девушка хорошая остановилась и меня всю в крови к себе в машину посадила, салфетками влажными лицо мне закрывала. Я тогда не понимала, что у меня на лице что-то есть. Шок был, мне казалось, что ничего не болит. Потом меня увезли в больницу, зашивали лицо. Неделю лежала в кардиологии», — говорит собеседница информагентства.