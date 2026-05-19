Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
11:08 (UTC+5), 19 Мая 2026

История пострадавшей в ДТП уфимки: жуткие травмы и «смешная» компенсация

Ксения пережила серьёзное дорожно-транспортное происшествие, последствия которого оставили глубокий след в её жизни.

Фото: ГАИ РБ, личный архив Ксении С. | пресс-служба
Ксения Калинина

Жительница Уфы Ксения столкнулась с тяжёлыми последствиями аварии. Напомним, на улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. От удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы. Пострадавшая рассказала «Башинформу» подробности случившегося.

«Меня везли в 13-ю больницу. Медики вкололи кроворазжижающий препарат. И тут представляете, ещё момент аварии: у меня эта кровь лилась сутки. При столкновении „скорая“ опрокинулась на бок, мне в лицо полетело реанимационное оборудование. Ноги кушеткой зажало», — вспоминает Ксения.

Прохожие оказали первую помощь.

«Кто-то из проезжавших выбил стекло, вытаскивали нас оттуда. Какая-то девушка хорошая остановилась и меня всю в крови к себе в машину посадила, салфетками влажными лицо мне закрывала. Я тогда не понимала, что у меня на лице что-то есть. Шок был, мне казалось, что ничего не болит. Потом меня увезли в больницу, зашивали лицо. Неделю лежала в кардиологии», — говорит собеседница информагентства.

Ксения С. личный архив
Ксения С. личный архив
Ксения С. личный архив
Ксения С. личный архив
Фото: Ксения С. | личный архив
1 из 4

Но самое большое потрясение ждало впереди. Когда дело дошло до выплаты страхового возмещения, компания оценила ущерб здоровью Ксении всего в 250 рублей, ссылаясь на незначительность повреждений. Эта цифра вызвала у девушки бурю негодования и отчаяния. По словам Ксении, она испытала настоящий шок, осознавая абсурдность подобной оценки её страданий.

«Со страховой экспертизу затягивали, из больницы документы никто не передавал. Даже был запрос с медэкспертизы, чтобы им выслали документы. Я приезжала потом с официальным запросом, они тоже не выдавали и не передавали. И только вторая экспертиза всё-таки мне вынесла вердикт: „лёгкий вред здоровью“. По регламенту, я обратилась в страховую виновника и мне насчитали, что повреждения мои на 0,05%, а это 250 рублей» — отмечает Ксения.

Теперь история о выплате превратилась в своеобразный чёрный юмор среди близких друзей и родственников Ксении: «250 рублей — ни в чем себе не отказывай».

Между тем у пострадавшей остались шрамы на лице и проблемы с ногой, которая до сих пор опухает. Женщине с изувеченным лицом тяжело появляться на людях, особенно когда она сопровождает своих детей на реабилитацию, необходимую им по состоянию здоровья. Из-за проблем с сердцем Ксении делать под наркозом пластическую операцию не рекомендуется. А стоимость безоперационного лечения шрамов, по её словам, составляет около 700 тысяч рублей.

Ксения С. личный архив
Ксения С. личный архив
Фото: Ксения С. | личный архив
1 из 2

Сегодня она продолжает бороться за восстановление справедливости, надеясь на поддержку известного уфимского адвоката Романа Петрова. Ранее адвокат сообщил «Башинформу», что намерен оспорить результаты медицинской экспертизы и подать иск в суд, чтобы добиться справедливой компенсации морального вреда.

Что касается 19-летнего водителя внедорожника, то его признали виновным в ДТП и оштрафовали. 

«Сегодня я ездила повторно к дознавателю, оказывается, виновник аварии там был. Он даже не подошёл, не извинился. Думаю, он себя не считает виновным», - говорит Ксения.

Информагентство обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к представителю страхового дома ВСК, но ответа получить не удалось. Виновник аварии на несколько звонков журналиста также не ответил.

Видео: ГАИ РБ | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru