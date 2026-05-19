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07:16 (UTC+5), 19 Мая 2026

Искалеченная в ДТП уфимка получила компенсацию в 250 рублей (!)

Женщина обратилась к адвокату: он намерен оспорить результаты медицинской экспертизы и подать иск в суд, чтобы добиться справедливой компенсации морального вреда.

Фото: ГАИ РБ, личный архив Ксении С. | пресс-служба
Ксения Калинина

На улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram на высокой скорости врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы.

Женщина, которую везли в кардиологию, сообщила, что на нее в момент опрокидывания «скорой» полетело все оборудование, а кушеткой придавило ноги. В результате ДТП у Ксении остались шрамы на лице, травма головы и проблемы с ногой, которая до сих пор опухает. По словам пострадавшей, ей тяжело появляться на людях, особенно когда она сопровождает своих детей на реабилитацию.

Видео: ГАИ РБ | пресс-служба
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Несмотря на серьёзные последствия, медицинская экспертиза признала полученные Ксенией травмы «лёгким вредом здоровью». На основании этого заключения страховая компания выплатила ей компенсацию в размере 250 рублей. Что касается 19-летнего водителя внедорожника, то его признали виновным в ДТП и оштрафовали.

Пластическую операцию Ксении делать не рекомендуется из-за проблем с сердцем. Стоимость безоперационного лечения шрамов, по её словам, составляет около 700 тысяч рублей.

предоставлено Ксенией С. личный архив
предоставлено Ксенией С. личный архив
предоставлено Ксенией С. личный архив
Фото: предоставлено Ксенией С. | личный архив
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Как сообщил «Башинформу» адвокат пострадавшей Роман Петров, он намерен оспорить результаты медицинской экспертизы и подать иск в суд, чтобы добиться справедливой компенсации морального вреда.

«Я на прошлой неделе обратился в органы ГАИ. По данному инциденту материал находится у старшего дознавателя полка ДПС ГАИ Уфы. Он удовлетворил ходатайство о назначении повторной судмедэкспертизы. Сегодня стороны были вызваны повторно на разбор ДТП. В отношении водителя Dodge Ram составлен административный протокол, который предусматривает лишение права управления транспортным средством, документы направлены в суд. Также мы подготовили соответственно обращение в страховую компанию на сумму выплаты, что мы с ней не согласны. Есть заключение врачей о том, какая сумма лечения требуется с учётом заболевания Ксении. Она вообще не может никакие операции с наркозом делать, поэтому ей только показана косметология, а это лечение обойдется в 700 тысяч рублей. Если страховая откажет, пойдем к финансовому омбудсмену, как положено. После этого — в суд пойдём. Вроде говорят о том, что сторона виновника хочет на контакт пойти, но мы не знаем ничего об этом. Позвонят, будем разговаривать», – пояснил «Башинформу» Роман Петров.

Информагентство обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к представителю страхового дома ВСК, но ответа получить не удалось. Виновник аварии на несколько звонков журналиста также не ответил.

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