Искалеченная в ДТП уфимка получила компенсацию в 250 рублей (!)

На улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram на высокой скорости врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы.
Женщина, которую везли в кардиологию, сообщила, что на нее в момент опрокидывания «скорой» полетело все оборудование, а кушеткой придавило ноги. В результате ДТП у Ксении остались шрамы на лице, травма головы и проблемы с ногой, которая до сих пор опухает. По словам пострадавшей, ей тяжело появляться на людях, особенно когда она сопровождает своих детей на реабилитацию.
Несмотря на серьёзные последствия, медицинская экспертиза признала полученные Ксенией травмы «лёгким вредом здоровью». На основании этого заключения страховая компания выплатила ей компенсацию в размере 250 рублей. Что касается 19-летнего водителя внедорожника, то его признали виновным в ДТП и оштрафовали.
Пластическую операцию Ксении делать не рекомендуется из-за проблем с сердцем. Стоимость безоперационного лечения шрамов, по её словам, составляет около 700 тысяч рублей.
Как сообщил «Башинформу» адвокат пострадавшей Роман Петров, он намерен оспорить результаты медицинской экспертизы и подать иск в суд, чтобы добиться справедливой компенсации морального вреда.
«Я на прошлой неделе обратился в органы ГАИ. По данному инциденту материал находится у старшего дознавателя полка ДПС ГАИ Уфы. Он удовлетворил ходатайство о назначении повторной судмедэкспертизы. Сегодня стороны были вызваны повторно на разбор ДТП. В отношении водителя Dodge Ram составлен административный протокол, который предусматривает лишение права управления транспортным средством, документы направлены в суд. Также мы подготовили соответственно обращение в страховую компанию на сумму выплаты, что мы с ней не согласны. Есть заключение врачей о том, какая сумма лечения требуется с учётом заболевания Ксении. Она вообще не может никакие операции с наркозом делать, поэтому ей только показана косметология, а это лечение обойдется в 700 тысяч рублей. Если страховая откажет, пойдем к финансовому омбудсмену, как положено. После этого — в суд пойдём. Вроде говорят о том, что сторона виновника хочет на контакт пойти, но мы не знаем ничего об этом. Позвонят, будем разговаривать», – пояснил «Башинформу» Роман Петров.
Информагентство обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к представителю страхового дома ВСК, но ответа получить не удалось. Виновник аварии на несколько звонков журналиста также не ответил.
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