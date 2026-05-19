Искалеченная в ДТП уфимка получила компенсацию в 250 рублей (!)

На улице Бакалинской в Уфе 10 октября 2025 года внедорожник Dodge Ram на высокой скорости врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате пять человек — водитель, два медработника, врач и пациентка Ксения — получили травмы.

Женщина, которую везли в кардиологию, сообщила, что на нее в момент опрокидывания «скорой» полетело все оборудование, а кушеткой придавило ноги. В результате ДТП у Ксении остались шрамы на лице, травма головы и проблемы с ногой, которая до сих пор опухает. По словам пострадавшей, ей тяжело появляться на людях, особенно когда она сопровождает своих детей на реабилитацию.