Пострадавшей в ДТП уфимке страховая к 250 рублям доначислила 50 тысяч

Как сообщила «Башинформу» пострадавшая в аварии Ксения С., после резонанса в СМИ представители страховой компании связались с ней по телефону, а затем поступил перевод в 50 тысяч рублей.
«Мне еще пришло письмо от ВСК на почту, не знаю, что в нем, скоро съезжу, посмотрю. И, оказывается, с утра они перечислили 50 тысяч рублей. Адвокат сказал, что это для нас хорошо, значит у нас будет на 50 тысяч рублей меньше претензий. Они еще не знают, что с лицом моим уже ничего не сделать, что есть асимметрия, так как заключение врача не видели. На прошлой неделе мне позвонили из страховой и сказали, что из источников СМИ увидели, что мне зашивали лицо, хотя я сдавала амбулаторную карту — там это все было указано, — рассказала Ксения С. — Если бы все СМИ меня не поддержали, я бы так и осталась с 250 рублями страховой выплаты».
Пострадавшая уфимка добавила, что на 9 июня назначен суд по делу о ДТП.
Напомним, на улице Бакалинской в Уфе в прошлом году внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек. Одной из пострадавших была пациентка. Женщина во время опрокидывания спецмашины получила травмы лица и ног. По словам уфимки, страховая виновника ДТП выплатила ей 250 рублей компенсации, так как медэкспертиза признала полученные ею травмы «лёгким вредом здоровью». Водитель же отделался штрафом.
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