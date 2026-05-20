В Уфе в деле о ДТП с пострадавшей пациенткой появились новые подробности

На улице Бакалинской в Уфе в прошлом году внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек. Одной из пострадавших была пациентка. Женщина во время опрокидывания спецмашины получила травмы лица и ног. По словам уфимки, страховая виновника ДТП выплатила ей 250 рублей компенсации, так как медэкспертиза признала полученные ею травмы «лёгким вредом здоровью». Водитель же отделался штрафом.

История получила продолжение после резонанса в СМИ и соцсетях. Адвокат пострадавшей обратился в ГАИ, где накануне провели повторный разбор ДТП. «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по его результатам в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ («нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

«В настоящее время материал по факту ДТП направлен в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу и принятия решения», — прокомментировали в ведомстве.

Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от 3750 рублей до 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Кроме того, по данным МВД по РБ, в прошлом году в отношении водителя после ДТП были составлены административные материалы по ст. 12.7 ч.1 («управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)» — влечет наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей) и 12.37 ч.1 КоАП РФ («несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» — штраф в 500 рублей). Тогда пострадавшей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой полученные телесные повреждения квалифицируются как причинение легкого вреда здоровью.

К слову, после резонанса в редакции нескольких изданий и телеграм-каналов стали поступать сообщения от закрытых аккаунтов с требованием удалить материалы о ДТП, якобы в них содержится «клевета», а страничку «ВКонтакте» пострадавшей в аварии женщины взломали.

Подробнее о случившемся читайте в материале «Башинформа» — «История пострадавшей в ДТП уфимки: жуткие травмы и „смешная“ компенсация».