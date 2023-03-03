В Уфе горе-мать, уронившая голого ребенка в снег, пойдет под суд

Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По версии следствия, нетрезвая женщина ночью 4 февраля на улице уронила свою годовалую дочь в снег и уснула на месте происшествия. Ребенок был обнаружен прохожим и доставлен в медицинское учреждение с общим переохлаждением организма.

«Плачь ребенка услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал малышу необходимую помощь и вызвал медиков. В последующем ребенок был доставлен в больницу, и ему была оказана медицинская помощь, - проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ. - Ранее обвиняемая была лишена родительских прав в отношении четверых старших детей».

Также женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она со своим малолетним ребенком проживала в бане, расположенной на территории одного из домовладений, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уклонялась от оказания ребенку необходимой медицинской помощи.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Калининского района Уфы внесла в территориальный отдел полиции, орган опеки и попечительства представления, которые находятся на рассмотрении. Вопрос защиты прав ребенка находится на контроле надзорного ведомства», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.