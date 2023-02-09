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Вчера, 20:44

Уфимке грозит уголовная статья за оставление годовалого ребенка на морозе без одежды

Жительнице Уфы грозит уголовная статья за оставление годовалого ребенка на морозе без одежды. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Следственного комитета России по РБ, в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием установлено, что 4 февраля подозреваемая, будучи в нетрезвом состоянии, по дороге домой от родственника уронила свою годовалую дочку в снег. Ребенок некоторое время находился на снегу без одежды. Плач ребенка услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал девочке необходимую помощь и вызвал медиков. В настоящее время ребенок находится в больнице.
 
«Следователями совместно с оперативниками организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему. С подозреваемой проводятся следственные действия, исследуются ее жилищно-бытовые условия. Установлено, что ранее женщина была судима, а также лишена родительских прав в отношении других своих детей. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства на предмет полноты принятия профилактических мер в отношении указанной семьи», — прокомментировали в ведомстве.

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