Прокуратура Уфы организовала проверку по факту обнаружения годовалой девочки в снегу

Прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку в связи с обнаружением в снегу годовалой девочки с признаками переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

«Установлено, что 4 февраля 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась от гостей домой. По пути она уронила ребенка в снег, где его обнаружил прохожий», - рассказали в ведомстве.

Маленькую девочку, обнаруженную в снегу без теплой одежды, срочно госпитализировали.

Сейчас районная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а затем даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - добавили в прокуратуре Башкирии.

Как информировал накануне «Башинформ» со ссылкой на МВД Башкирии, в полицию 4 февраля поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен 10-месячный ребенок с диагнозом переохлаждение.

«По предварительным данным, по улице Розы Люксембург в частном секторе мужчиной был найден плачущий малыш, а рядом с ним — женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Установлено, что 48-летняя мать ребенка имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как мать лишена родительских прав.