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Сегодня, 11:03

Стало известно о самочувствии 10-месячной девочки, найденной в снегу в Уфе

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

«Башинформ» выяснил, как себя чувствует 10-месячная девочка, оказавшаяся в снегу из-за пьяной матери. Напомним, 4 февраля нетрезвая женщина возвращалась от гостей домой. Находясь на улице Розы Люксембург в частном секторе, она уронила ребенка в снег, где тот находился некоторое время без одежды. Плач девочки услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал ей необходимую помощь. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал медиков. Малышку госпитализировали.

По данным пресс-службы МВД по РБ, 48-летняя мать ребенка имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как мать лишена родительских прав. После лечения девочку определят в дом ребенка.

Выяснилось, что ребенок до сих пор в городской больнице № 17.

«Девочка в удовлетворительном состоянии. При поступлении было небольшое обморожение», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

Инцидентом занялись в СУ СКР по РБ и прокуратуре РБ. Женщине грозит уголовная статья за оставление годовалого ребенка на морозе без одежды.

Автор:Дарья Субботина
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