Что известно об уфимке, уровнившей 10-месячную девочку без одежды в снег

В Уфе 4 февраля нетрезвая женщина возвращалась от гостей домой. Находясь на улице Розы Люксембург в частном секторе, она уронила ребенка в снег, где тот находился некоторое время без одежды. Плач девочки услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал ей необходимую помощь. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малышку в верхнюю одежду и вызвал медиков.

По данным пресс-службы МВД по РБ, 48-летняя женщина родила пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как мать лишена родительских прав.

Как сообщается в телеграм-канале «Честно говоря», соседи рассказали о горе-матери, о том, какой она ведет образ жизни.

«Часто выпивает. Ведет „свободный“ образ жизни, у нее „легкий“ график. Если ее лишили родительских прав, то уже можно делать определенные выводы. Раньше она тут жила, дома с детьми сидела, подрабатывала, а потом переехала с новым „возлюбленным“ в дом к тетке в Лопатино. Родила ребенка. Часто приезжает к своим детям, навещает, гуляет с коляской. То, что произошло, конечно, шок, жалко малышку», — сообщили уфимцы.

Они добавили, что ее старший сын, оформивший опекунство на себя, — «парень очень хороший, умница, работает и детьми занимается». Видеться матери с детьми не запрещает, двери для нее всегда открыты.

О женщине известно, что она отбывала наказание по трем статьям - «убийство», «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

«Башинформу» собственный источник также сообщил, что, по предварительным данным, сильно пьяная женщина несла дочку, взяв в охапку, по улице зимой абсолютно голой, ребенок был лишь завернут в какую-то ткань. Якобы расстояние от дома гостей до ее места жительства было небольшое. Уронив ребенка в снег, мать села рядом и даже не пыталась что-то предпринять, чтобы поднять и согреть девочку, настолько она была пьяна. Истошный крик ребенка услышал местный житель. Он-то и спас малышку.

Ранее «Башинформ» выяснил, что ребенок до сих пор в городской больнице № 17.

«Девочка в удовлетворительном состоянии. При поступлении было небольшое обморожение», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

После лечения малышку определят в дом ребенка. Женщине грозит уголовная статья за оставление годовалого ребенка на морозе без одежды.