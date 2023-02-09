Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12 391 человека

Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, число пострадавших достигло почти 63 тысяч человек. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на местное агентство Anadolu.

Как сообщал ранее «Башинформ», землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остались люди. Позже последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня.

Кроме того, от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысячи человек. Еще около 100 тысяч были ранены.

В стране общенациональный траур до 12 февраля включительно, информировал также «Башинформ». По всей Турции приспущены государственные флаги.

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 499 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 495 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно), информировал «Башинформ».