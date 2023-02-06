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Вчера, 15:17

В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек

© AP Photo / IHA agency
Фото:© AP Photo / IHA agency

В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385, сообщается в телеграм-канале РИА Новости со ссылкой на президента этой страны Реджепа Эрдогана.

Прогнозировать точное количество жертв, по словам Эрдогана, сейчас невозможно.

Сегодняшнее землетрясение (магнитуда 7,7) стало самым мощным в Турции с 1939 года, заявил он. Тогда погибли почти 33 тысячи человек. Еще около 100 тысяч были ранены.

Как сообщал ранее «Башинформ», землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.

Кроме того, от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. 

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России помочь Турции и Сирии ликвидировать последствия землетрясения, информировал «Башинформ». 

Автор:Вероника Никитина
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