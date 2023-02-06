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Вчера, 13:17

Владимир Путин предложил помощь Сирии и Турции после землетрясения

кремлин.ру
Фото:кремлин.ру

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением, вызвавшим многочисленные жертвы. 

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи», – говорится в телеграмме президента России.

Владимир Путин также направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с трагическими последствиями землетрясения в северных районах страны.

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», – говорится в телеграмме Владимира Путина. 

Как сообщал ранее «Башинформ», землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.

Кроме того, от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. 

Автор:Вероника Никитина
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