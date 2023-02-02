Кому и на сколько проиндексированы пособия с 1 февраля в Башкирии

1 февраля 2023 года ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9 процента – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом. Постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщал накануне «Башинформ».
С 2022 года по поручению президента России на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал. Как прокомментировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, индексация является необходимой частью системы социальной защиты россиян, нуждающихся в дополнительной поддержке.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребенка с февраля 2023 года увеличен и теперь составляет 586 946 рублей. Столько же полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились на свет в период начиная с 2020 года, составляет 775 628 рублей.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В 2023 году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 188 682 рублей.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с 1 февраля.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
На 11,9 процента проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 290 тысяч жителей Башкирии из числа федеральных льготников. Среди них - инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 11,9 процента индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля этого года увеличилась до 1469,74 рубля в месяц:
— лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1132,03 рубля в месяц),
— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 175,12 рубля в месяц),
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 162,59 рубля в месяц).
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Значительное количество мер социальной поддержки, выплачиваемых семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации, также индексируется с 1 февраля на 11,9 процента.
Среди таких выплат:
Размеры отдельных социальных выплат приведены в таблице ниже:
Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на вице-премьера — министра финансов республики Лиру Игтисамову, различные меры социальной поддержки, включая региональные выплаты, получают в Башкирии в общей сложности около 2 млн человек. В бюджете республики на поддержку семей с детьми в 2023 году планируется направить более 16,5 млрд рублей.
Напомним, решением Главы Башкирии Радия Хабирова была определена новая льготная категория граждан — «Дети войны», информировал «Башинформ».
Кроме того, господдержка участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также людям с ограниченными возможностями и семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям в республике предоставляется в виде сертификатов на газификацию жилых домов.
Весной прошлого года Радий Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые нуждаются в социальной поддержке. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации РБ, выплаты положены для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, информировал «Башинформ». В декабре 2022 года Глава Башкирии подписал указ «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка в РБ».
Кроме того, в Башкирии могут расширить перечень категорий граждан, имеющих право на социальную догазификацию, сообщал также «Башинформ» со ссылкой на Главу Башкирии Радия Хабирова.
«С 2019 года мы в республике отдельным категориям семей, самым уязвимым, выдаем сертификаты на подключение газа — это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные малообеспеченные семьи и т. д. С ноября прошлого года в этот список включили семьи участников специальной военной операции. Сейчас думаем над дальнейшим расширением перечня. С 1 января 2023 года номинал сертификата для всех категорий составляет 100 тысяч рублей», — отметил Радий Хабиров.
Отдельная и не менее важная тема — поддержка участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день в Башкирии уже приняты более 30 новых мер поддержки бойцов СВО и членов их семей, сообщал «Башинформ».
«Мы приняли целый комплекс мер поддержки, их 33. Это бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд, освобождение от платы за детсады, от транспортного налога и другие меры. Я лично поддерживаю контакты со многими родителями военнослужащих, их женами. Есть и погибшие, у которых остались дети, мы берем такие ситуации на личный контроль», — пояснил руководитель Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Уфе 13 января.
Позднее, на оперативном совещании правительства Радий Хабиров заявил о том, что все действующие в республике меры поддержки бойцов СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей вообще. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении, в каждой жалобе. Мы пока приняли такой объем мер — пока, я подчёркиваю. Дальше будем смотреть. Но они должны безупречно работать. Все должно работать безупречно — то, что мы обещали», — цитирует «Башинформ» Главу Башкирии.
Всего в Башкирии в 2023 году на соцподдержку семей участников специальной военной операции планируется направить 1,5 млрд рублей, информировал «Башинформ».
Что положено семьям-участникам СВО из Башкирии, полный справочник, можно узнать в этом материале «Башинформа».