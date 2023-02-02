Кому и на сколько проиндексированы пособия с 1 февраля в Башкирии

1 февраля 2023 года ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, проиндексированы на 11,9 процента – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом. Постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщал накануне «Башинформ».

С 2022 года по поручению президента России на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал. Как прокомментировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, индексация является необходимой частью системы социальной защиты россиян, нуждающихся в дополнительной поддержке.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал на первого ребенка с февраля 2023 года увеличен и теперь составляет 586 946 рублей. Столько же полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились на свет в период начиная с 2020 года, составляет 775 628 рублей.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В 2023 году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 188 682 рублей.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с 1 февраля.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

На 11,9 процента проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 290 тысяч жителей Башкирии из числа федеральных льготников. Среди них - инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 11,9 процента индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля этого года увеличилась до 1469,74 рубля в месяц:

— лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1132,03 рубля в месяц),

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 175,12 рубля в месяц),

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 162,59 рубля в месяц).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Значительное количество мер социальной поддержки, выплачиваемых семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации, также индексируется с 1 февраля на 11,9 процента.

Среди таких выплат:

ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет;

единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка;

компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Размеры отдельных социальных выплат приведены в таблице ниже: