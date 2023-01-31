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Вчера, 21:23

Правительство России с 1 февраля проиндексирует соцвыплаты на 1,119. Постановление подписано

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В России с 1 февраля проиндексируют размер социальных выплат, пособий и компенсаций некоторым категориям граждан. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

Так, с 1 февраля будут проиндексированы размеры социальных выплат инвалидам, ветеранам, Героям СССР, РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и гражданам подвергшемуся радиационному воздействию вследствие ядерных испытания на семипалатинском полигоне.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало о том, что с февраля отделения Социального фонда России начнут предоставлять специальную выплату медработникам. Она начнётся после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую соцподдержку.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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