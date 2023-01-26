В Башкирии на поддержку семей с детьми в 2023 году направят 16,5 млрд рублей

В бюджете Башкортостана на 2023 год на поддержку семей с детьми предусмотрено более 16,5 млрд рублей. Об этом сегодня на пленарном заседании Госсобрания заявила вице-премьер - министр финансов республики Лира Игтисамова.

«Члены семей участников специальной военной операции могут получать и другие меры социальной поддержки, помимо тех, которые мы специально предусмотрели для них. Всего в республике меры социальной поддержки получают порядка 2 млн человек», - отметила министр финансов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в 2023 году на соцподдержку семей участников СВО направят 1,5 млрд рублей.