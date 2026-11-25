24 ноября «Золотая маска» объявила номинантов и дипломантов – наиболее заметные спектакли XXXIII сезона. Решение было принято по итогам работы экспертных советов и утверждено секретариатом Российского театрального общества.

Как сообщили в пресс-службе минкульта, Башкортостан представляют три постановки: две из них вошли в список наиболее заметных спектаклей сезона, а ещё одна продолжит борьбу за главную театральную награду России. В номинации «Драматический театр. Большая форма» участвует спектакль «Пеший Махмут» Уфимского татарского театра «Нур». В лонг-лист премии вошли: опера «Севильский цирюльник» Башкирского государственного академического театра оперы и балета и спектакль Башдрамы имени Мажита Гафури «В ночь лунного затмения».

Номинанты XXXIII сезона представят свои постановки в рамках фестиваля. На показах будут работать члены жюри – представители профессионального сообщества. По итогам фестиваля будут определены лауреаты сезона. Их наградят на торжественной церемонии в Челябинске – Культурной столице 2027 года.

По новому положению о премии, которое действует уже второй сезон, лауреатом становится спектакль как результат коллективного творческого труда. Награду получают авторы-создатели и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов.

Президент премии «Золотая маска» и председатель Российского театрального общества Владимир Машков отметил разнообразие современной российской сцены и значимость профессионального диалога между театрами.

«Российский театр – огромное художественное пространство с традициями и разными творческими школами. Это многообразие формирует живую и постоянно развивающуюся театральную культуру России. „Золотая маска“ призвана не только отмечать выдающиеся достижения, но и объединять профессиональное сообщество, создавать возможности для диалога, открывать зрителю новые имена и художественные решения. Уверен, впереди нас ждет интересный сезон, который вновь подтвердит высокий уровень российского театра», – сказал Владимир Машков.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России, Департамента культуры Москвы. Полные списки номинантов и дипломантов опубликованы на сайте премии.

Всего на соискание премии в XXXIII конкурсном цикле (период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года) в пяти самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол) поступило 760 заявок из 83 регионов и 157 городов России, от 449 театров: 69 – из Москвы, 44 – из Санкт-Петербурга, 336 – из других городов страны. В список наиболее заметных спектаклей сезона вошли 100 постановок: 32 – в музыкальном театре, 61 – в драматическом театре и театре кукол, 7 – спектакли для детей. По географии это 15 спектаклей из Москвы, 16 – из Санкт-Петербурга и 69 – из регионов России.

Ранее мы сообщали, что в Уфе вручили Молодёжную премию «Момент истины». Победителей премии определяет Молодёжный совет Союза театральных деятелей Республики Башкортостан. По традиции, премия собрала на одной сцене ярких представителей театрального сообщества республики и была посвящена премьерным спектаклям прошлого театрального сезона.