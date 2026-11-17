Как сообщили в пресс-службе СТД, специальный приз «Тандем на языке Эзопа» был вручён актёрам Эмилю Латыпову и Надежде Прошиной за спектакль «Басни. Перезагрузка» (Башкирский государственный театр кукол). Эта награда отметила уникальный творческий союз и блестящее воплощение басенных образов на сцене.
Специальный приз «За преданность профессии» получил Урал Атанбаев (Сибайский башкирский государственный детский театр «Сулпан»).
Лучший эпизод — Дания Губайдуллина за роль Хармианы в спектакле «Антоний. Клеопатра» (Национальный молодёжный театр РБ им. М. Карима).
Женская роль второго плана — Гульнур Зиангирова за роль Камиллы в спектакле «Цветок папоротника» (Туймазинский государственный татарский драматический театр).
Мужская роль второго плана — Динислам Сафин за роль Цезаря в спектакле «Антоний. Клеопатра» (Национальный молодёжный театр РБ им. М. Карима).
Лучший спектакль — «Денискины рассказы» (Театр юного зрителя, Уфа).
Лучшая режиссерская работа – Сергей Шевченко за спектакль «Это всё она» (Государственный русский драматический театр Стерлитамака).
Лучшая женская роль — Анна Хавина за роль Валентины в спектакле «Прошлым летом в Чулимске» (Государственный академический русский драматический театр РБ).
Лучшая мужская роль — Линар Баитов за роль сына в спектакле «Вечернее застолье» (Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури).
Ранее мы сообщали, что работа автора из Башкирии Регины Галиакбаровой победила на конкурсе «Искусство короткого метра».
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