– Регина, о чем ваш сценарий? Планируется ли снимать по нему фильм?

– «Два билета» – это короткометражная психологическая драма с элементами триллера. В центре истории – 72-летний Михаил, который уже 27 лет каждую неделю приходит на железнодорожный вокзал и покупает два билета до Берёзовска. Он ждёт человека, которого когда-то помог спасти ещё младенцем. Много лет назад Михаил помог молодой женщине по имени Вера сбежать вместе с ребёнком от опасного человека. Сам он остался на платформе, чтобы дать им возможность уехать. Перед расставанием он пообещал, что будет ждать, если однажды её сын захочет его найти. Спустя 27 лет эта встреча наконец происходит. И Михаилу предстоит понять, что иногда одно человеческое решение может изменить не только чужую жизнь, но и твою собственную. Это история о верности данному слову, человеческом мужестве, памяти и времени.

Пока съёмки фильма «Два билета» не планируем. Сейчас сценарий находится на этапе фестивального участия. В дальнейшем возможно.

– Кинематограф – один из самых сложных жанров искусства. Почему выбрали этот путь, как пришли в кино?

– Я занимаюсь кино, потому что мне есть о чём рассказать. Меня интересуют человеческие судьбы, история, война, природа, мистика, отношения между людьми. Я люблю, когда в фильме есть смысл, когда после просмотра человек ещё какое-то время думает об увиденном.

Наверное, любовь к кино у меня была всегда. В какой-то момент захотелось не просто придумывать истории, а самой создавать их в кино. Я обучалась режиссуре в школе Булата Юсупова, проходила обучение на онлайн-курсах в Санкт-Петербурге. Путь в кино начинался постепенно. Сначала были съёмки клипов, работа с детьми, небольшие творческие проекты, потом пришло желание создавать уже полноценные короткометражные фильмы.

Не могу сказать, что путь в кино всегда лёгкий. Часто приходится самой многое организовывать, искать возможности, собирать команду, решать вопросы со съёмками. Но я не боюсь трудностей, для меня главное, чтобы была хорошая история и желание довести её до экрана.

– Какие работы уже есть в вашем творческом багаже?

– Одной из первых моих режиссёрских работ стал фильм «Я твой друг». Затем появилась военная драма «Братья», которая стала для меня очень важной работой. Мы снимали её небольшой командой, в непростых зимних условиях. Это история о войне, дружбе, потерях, преданности и самопожертвовании. Хотелось, чтобы зрители не просто смотрели на происходящее, а переживали за героев, чувствовали их боль и понимали, насколько ценна человеческая жизнь.

Фильм «Братья» получил признание на фестивалях, его показывали в России и за рубежом, в том числе мы получали приглашение в США. Для меня особенно ценно, когда после просмотра люди делятся эмоциями, когда фильм действительно трогает зрителя.

Ещё одно важное направление моей деятельности – написание сценариев. Недавно произошло сразу два приятных события. Помимо победы на конкурсе «Искусство короткого метра», 25 сентября мой сценарий «Пока город спит» получил диплом победителя III Международного кинофестиваля «Антарес» в Москве в номинации «Лучший сценарий о герое труда».