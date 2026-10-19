Фильм из Башкирии взял награду за лучшую режиссуру на фестивале в Адыгее

Фильм киностудии «Башкортостан» имени А. Абдразакова «Камень батыров» получил награду в номинации «Лучшая режиссёрская работа» на VI Международном кинофестивале «Золотой Саусруко» в Майкопе. Об этом сообщили в минкультуры республики.
Режиссером картины-победителя является Роман Пожидаев. Мистическая комедия рассказывает о 28-летнем Руслане, который собирался бежать из страны от долгов, но встретил бывшую любовь и отправился с ней на поиски магического артефакта — пятого наконечника стрелы.
Картина уже хорошо знакома зрителям в республике. За два проката в ноябре 2025 и сентябре 2026 года ее посмотрели более 13 тысяч человек. Съёмки проходили в Уфе и Белорецком районе.
Ранее сообщалось, что в Башкирии меняют правила поддержки кинематографии.
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