Деньги на кино: в Башкирии меняют правила поддержки кинематографии

В Госсобрании Башкирии поддержали изменения в закон о господдержке кинематографии. Сегодня на заседании комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту депутаты рассмотрели законопроект, приводящий республиканское законодательство о кинематографии в соответствие с обновлёнными нормами федерального закона.

Как пояснили на заседании, изменения касаются мер государственной поддержки. Федеральным законом уточнено: частичное и полное государственное финансирование производства национальных фильмов теперь предусмотрено только для фильмов, соответствующих приоритетным темам. Перечень таких тем будет определять минкульт России.

«Представленным законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в закон республики. Положительное заключение Главы Республики Башкортостан и правительства республики получены, заключения на соответствие нормам регламента подготовлены», — отметили в ходе заседания.

Депутатами принято решение о включении законопроекта в повестку дня заседания для рассмотрения в первом чтении.