Деньги на кино: в Башкирии меняют правила поддержки кинематографии

В Госсобрании Башкирии поддержали изменения в закон о господдержке кинематографии. Сегодня на заседании комитета по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту депутаты рассмотрели законопроект, приводящий республиканское законодательство о кинематографии в соответствие с обновлёнными нормами федерального закона.
Как пояснили на заседании, изменения касаются мер государственной поддержки. Федеральным законом уточнено: частичное и полное государственное финансирование производства национальных фильмов теперь предусмотрено только для фильмов, соответствующих приоритетным темам. Перечень таких тем будет определять минкульт России.
«Представленным законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в закон республики. Положительное заключение Главы Республики Башкортостан и правительства республики получены, заключения на соответствие нормам регламента подготовлены», — отметили в ходе заседания.
Депутатами принято решение о включении законопроекта в повестку дня заседания для рассмотрения в первом чтении.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.