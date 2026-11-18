В Уфе определили книгу, которую дети получат в подарочном наборе на Новогодней ёлке Главы республики. Это книга «Ого, это же в Башкортостане!», о которой недавно рассказал Радий Хабиров. 67 увлекательных историй — от появления в Башкортостане зубров до рассказов о генерале Шаймуратове. Авторы несколько лет путешествовали по региону, собирая интересные факты. Теперь каждый ребёнок, который возьмет в руки это издание, узнает о родном крае что-то новое и удивительное.
Книгу написали известные в республике медиаменеджеры Станислав и Олеся Шаховы. Станислав — заместитель главного редактора ИА «Башинформ». Иллюстрации созданы с помощью искусственного интеллекта.
Выпустило книгу издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой. Половина тиража отправится в подарок детям через министерство просвещения РБ.
Отметим, что среди нынешних и прежних журналистов «Башинформа» немало авторов, издававших свои книги. Алик Шакиров известен как писатель и переводчик с башкирского языка. Его перу принадлежат книги «Мой Кужанак», «Новости — наша профессия», «Прощание смуглянки», перевод романа Гаяна Лукманова «Перед восходом солнца», рассказов Тансулпан Гариповой и других произведений. Любовь Колоколова — автор поэтических сборников «Предчувствие счастья», «Земное притяжение», «Под созвездием Любви», «Колокола надежды» и других. Леонид Соколов — автор более 10 сборников юмористических произведений, среди которых «Кумир», «Счастливчик», «Тысяча и один прикол», «Автограф» и другие. В 2021 году экс-главред «Башинформа» Шамиль Валеев издал свою первую книгу «Мемуары уфимского школьника». Светлана Гафурова – автор нескольких прозаических книг: «Победительница», «Городище Ом», «Продавец миражей», «Жизнь удалась!», «Богиня Инанна в период полураспада» и поэтических сборников. Лейла Аралбаева — автор книги «История одной песни» на башкирском языке.
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