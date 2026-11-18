В Уфе определили книгу, которую дети получат в подарочном наборе на Новогодней ёлке Главы республики. Это книга «Ого, это же в Башкортостане!», о которой недавно рассказал Радий Хабиров. 67 увлекательных историй — от появления в Башкортостане зубров до рассказов о генерале Шаймуратове. Авторы несколько лет путешествовали по региону, собирая интересные факты. Теперь каждый ребёнок, который возьмет в руки это издание, узнает о родном крае что-то новое и удивительное.

Книгу написали известные в республике медиаменеджеры Станислав и Олеся Шаховы. Станислав — заместитель главного редактора ИА «Башинформ». Иллюстрации созданы с помощью искусственного интеллекта.

Выпустило книгу издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой. Половина тиража отправится в подарок детям через министерство просвещения РБ.