УФА, 27 июл 2015. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня юбилейную дату отмечает член Союза писателей РФ и РБ, поэтесса и профессиональный журналист Любовь Колоколова. Десять лет ее трудовой биографии связаны с агентством «Башинформ», где с 2003 по 2013 год она работала в отделе экономики. За это время наша коллега получила известность как серьезный, вдумчивый автор, со знанием дела пишущий на любые темы, поскольку за ее плечами были работа в различных печатных изданиях и солидный журналистский стаж.

Любовь Кузьминична Леонтьева (по мужу - Колоколова) родилась в поселке Шакша Уфимского района, тогда он еще не входил в состав городского округа. В 1972 году с отличием окончила среднюю школу №100 и поступила на филологический факультет Башкирского государственного университета. Еще в младших классах начала писать стихи, их охотно публиковали в школьных стенных газетах, отправляли на конкурс. В 1971 году, будучи учащейся 9-го класса, стала победителем Всесоюзного конкурса на лучшее школьное сочинение, написав его в стихотворной форме, представляла Башкирию на слете в Москве. Здесь она впервые увидела «живых» классиков советской литературы, познакомилась с легендарным корреспондентом «Комсомольской правды» Василием Песковым, с которым впоследствии переписывалась.

В БашГУ продолжила занятия творчеством: посещала литературный кружок «Тропинка», а с третьего курса, в течение последующих шести лет была старостой этого литобъединения, работавшего под руководством замечательного педагога, доцента Мурата Рахимкулова. Первые подборки ее стихов вышли в студенческой многотиражной газете «Знамя Октября» (ныне «Кафедра»), а затем появились в газете «Ленинец» (теперь это «Молодежная газета»), где в годы учебы она была внештатным корреспондентом. Входила в состав редколлегии студенческого литературно-художественного альманаха «Тропинка», с ее участием вышло четыре выпуска альманаха.

В 1977 году Любовь с отличием окончила Башгосуниверситет, пройдя специализацию по журналистике. Как студентке-отличнице, к тому же имевшей опыт работы в СМИ, ей в начале пятого курса было предложено возглавить университетскую многотиражку. Она согласилась и в течение пяти лет была редактором студенческой газеты, причем на тот момент самым молодым в республике. В 1980 году в Башкнигоиздате вышел коллективный сборник «Орбита», куда вошли и ее стихи.

Выйдя замуж и переехав в Черниковку, Любовь Колоколова вынуждена была сменить место работы. Ее приняли литсотрудником в газету строительного треста №21, а когда в 1990 году в Орджоникидзевском районе Уфы была учреждена районная газета, она перешла туда. В газете «Трибуна» проработала 12 лет на разных должностях: корреспондент, заместитель редактора - ответственный секретарь, редактор газеты. За добросовестную работу и профессионализм в 2001 году была награждена Почетной грамотой администрации Уфы.

Работая в «Трибуне», продолжала печататься и в других изданиях, никогда не забывая о любимом занятии - поэтическом творчестве. Свой первый стихотворный сборник Любовь Колоколова выпустила в 1996 году, назвав его «Предчувствие счастья». Через год большая подборка стихов вышла в сборнике любовной лирики «Посещение Амура».

Годы работы в информационном агентстве «Башинформ» Любовь Колоколова считает самым интересным, насыщенным и плодотворным периодом своей жизни. В отделе экономики она освещала целый блок тем: предпринимательство, промышленность, связь, все виды транспорта, полиграфия, издательское дело, СМИ. Постоянно выезжала на предприятия, часто бывала в командировках по республике и за ее пределами, проводила пресс-конференции и презентации книжных новинок. Регулярно готовила публицистические статьи для интернет-газеты «Башинформа». Ее высокий профессионализм подтверждался также победами в различных журналистских конкурсах, в которых она активно участвовала. Так, в 2004 году она стала лауреатом Всероссийского конкурса региональных журналистов «Сделано в России», в 2010 году - лауреатом Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России». Награды ей вручали в Москве. Среди значимых для Колоколовой журналистских наград - диплом победителя городского конкурса «Уфа в 21-м веке» (2000 год), Почетная грамота Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве РБ (2005 год), благодарность Ростуризма (2010 год).

Все это время Любовь Колоколова не переставала писать стихи. В 2006 году выпустила второй стихотворный сборник - «Земное притяжение». В 2009 году вышла третья поэтическая книжка - «Под созвездием Любви». В 2011 году в издательстве «Китап» увидела свет книга «Колокола надежды», где наряду со стихами разных лет напечатаны новые произведения. В 2012 году ее стихи опубликованы в коллективном сборнике «Восточный ветер» («Поэтессы Башкортостана»). Участвовала Колоколова и в выпуске документальных изданий. В 2012 году ее приняли в Союз писателей России и Башкортостана.

«Любовь Колоколова, журналист с большим опытом, пишет злободневные статьи, в которых всегда много точных конкретных сведений. Ее стихи… раскрывают совершенно иную сторону авторской натуры - романтическую, идеально-мечтательную, проникнутую если не верой в справедливость, то, по крайней мере, горячим желанием ее увидеть», - написала в статье «Романтика добрых чувств» известный писатель и журналист Алла Докучаева.

Любовь Колоколову отличает активная гражданская позиция. Именно ей принадлежат строки о нашем брате-журналисте: «Мы за каждое слово в ответе и, как можем, воюем со злом». Почти 10 лет она возглавляла в агентстве «Башинформ» первичную организацию журналистов, сама являясь членом профессионального Союза с 1997 года. Руководила практикой студентов, старалась помогать молодым коллегам. Воспитала себе достойную смену: ее дочь Елена тоже журналист, сын Николай - художник по образованию.

С недавних пор Любовь Колоколова стала пробовать свои силы в поэтическом переводе: сначала переводила стихи с английского языка, а теперь занялась переводами с башкирского. В 2010 году стала лауреатом конкурса поэтического перевода, проводимого журналом «Бельские просторы», по итогам 2011 года заняла первое место в конкурсе переводов. В 2013 году вошла в число финалистов.

Стихотворения Любови Колоколовой музыкальны и лиричны, поэтому неудивительно, что на ее стихи уже написано несколько десятков песен. Авторы мелодий - заслуженный артист России Валерий Малюшин (он же исполнитель) и некоторые уфимские самодеятельные композиторы, в том числе Артур Булатов. Заветная мечта поэтессы - чтобы песни на ее слова нашли путь к сердцам слушателей.