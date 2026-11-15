Глава Башкирии презентовал «захватывающую» детскую книгу о республике

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях презентовал книгу о республике.

«Вот такая замечательная красочная книга появилась на нашей семейной полке — новинка издательства „Китап“. „Ого, это же в Башкортостане!“ — книга для детей и подростков, которую написали профессиональные медиаменеджеры и журналисты Станислав и Олеся Шаховы», — сообщил Радий Хабиров.

В течение многих лет авторы ездили по республике, записывали интересные истории и поделились своими знаниями в новой книге.

Как отметил заместитель главного редактора «Башинформа» Станислав Шахов, часть глав он привез из своих командировок по республике.

«Весело, легко и с огромной любовью они знакомят юных читателей с историей, культурой, природой нашего края, с нашими выдающимися земляками. Я думал, что знаю о Башкортостане все. И, честно говоря, не ожидал, что детская книга может быть настолько захватывающей! Рекомендую детям и взрослым!» — подчеркнул руководитель региона.