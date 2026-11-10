Первая в Уфе библиотека нового поколения откроется в 2027 году

В Уфе на базе детской библиотеки № 39 появится первая библиотека нового поколения — пространство «Твоё открытие». Оно откроется в 2027 году при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в мэрии.

Новое пространство будет состоять из нескольких тематических зон. В лаборатории занимательных наук «Шаг к открытию» дети смогут взаимодействовать с научными экспонатами, проводить опыты и проходить интерактивный квест. Интерактивная студия «Звёздная» включит кинолекторий, мини-планетарий и «ожившую стену», реагирующую на движения ребёнка. В фотолаборатории «Проявление» дети будут создавать фотограммы и цианотипии, работать со светом и изображением. Смарт-зона «Точка знаний» станет пространством для цифровых проектов, работы с электронными ресурсами и 3D-моделирования.

Площадка «Атмосфера» станет центром встреч, творчества и общения: здесь будут проходить мастер-классы, литературные встречи, концерты и дискуссии. Пространство дополнят интерактивная панель с обучающими моделями, цифровое пианино, творческая мастерская и «Галерея открытий».

В краеведческой зоне «Мой край» дети и семьи смогут познакомиться с историей, культурой, традициями Башкирии, её музыкой, литературой и природой. Отдельная композиция будет посвящена Уфе.

Библиотека будет доступна для разных категорий читателей. Проект предусматривает рабочее место для маломобильных посетителей, книги шрифтом Брайля, акустическую капсулу с планшетом и наушниками, машину для сканирования и озвучивания текста, а также адаптивные цифровые решения.

У новой библиотеки появится свой проводник — девочка-исследователь Алсу. Она станет персонажем-талисманом «Твоего открытия», будет сопровождать ребят по библиотечным маршрутам и появится на интерактивной панели как виртуальный помощник.

Ранее «Башинформ» писал о том, что такие же библиотеки появятся в Бураевском, Зилаирском и Илишевском районах.