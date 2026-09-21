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21:16 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Башкирии создадут четыре библиотеки нового поколения

В Башкортостане в 2027 году создадут четыре библиотеки нового поколения в городе Уфа, в Бураевском, Зилаирском и Илишевском районах. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

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Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева
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В библиотеках обновят книжный фонд, мебель и оборудование, создадут комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Читатели получат доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации.

На следующий год в республике откроют также 5 детских культурно-просветительских центров: 2 центра — на базе библиотек в Кигинском и Чишминском районах, 2 центра — на базе культурно-досуговых учреждений в городе Уфа и Куюргазинском районе, 1 центр появится на базе музея г. Кумертау.

Детские культурно-просветительские центры — это современные, универсальные и комфортные пространства, где развиваются и апробируются культурно-просветительские программы для творческого и интеллектуального развития детей и подростков.

Детская библиотека № 9 г. Стерлитамак будет реализовывать в 2027 году лучшую практику как победитель Всероссийского конкурса для выявления лучших практик работы среди библиотек. 6 культурно-досуговых учреждений из города Уфа, Белокатайского, Буздякского, Дуванского, Илишевского, Шаранского районов реализуют свои практики как победители Всероссийского конкурса для выявления лучших практик работы среди домов культуры.

Субсидии субъектам в 2027 году из федерального бюджета выделяются на создание модельных муниципальных библиотек, а также на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры и поощрение лучших практик работы библиотек и домов культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Всероссийские конкурсы направлены на поощрение государственных и муниципальных библиотек и домов культуры за оригинальные и нестандартные форматы и методы работы, популяризацию их опыта по всей стране.

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