Пятница, 26 Июня 2026
|
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
18:37 (UTC+5), 26 Июня 2026

Третий день Детской Фольклориады в Уфе завершился этно-шоу ZAINETDIN

Третий день Всероссийской детской Фольклориады завершился масштабным концертом на главной сцене, где музыкант-мультиинструменталист ZAINETDIN выступил вместе с юными талантами из Республики Башкортостан.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Концертная программа объединила на одной площадке популярного музыканта и исполнителя с пятью творческими коллективами Республики Башкортостан: шоу-балетом «Модус», вокальной студией телеканала «Тамыр», Образцовой вокально-хореографической студией «Ассоль», танцевальным коллективом «Ирис», Заслуженным коллективом народного творчества РБ, Образцовым театром ложкарей из села Краснохолмский Калтасинского района Башкортостана. 

«Участникам Фольклориады я желаю, во-первых, успехов! Вы — большие молодцы, что приехали и набрались нового бесценного опыта. Сейчас вам предстоит прожить эти яркие моменты, вернуться в свои регионы и с новыми знаниями продолжать творить. Уверен, что среди вас есть будущие мировые звёзды — музыканты, композиторы, артисты. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие смогло зажечь в ваших сердцах огонь любви к искусству!» - поделился артист впечатлениями после выступления. 

Совместно с юными артистами музыкант исполнил для зрителей свои хиты и новые композиции. В программу концерта вошли такие номера, как «Дурида», «Урал тау», «Мы Башкортостан», «Студия Тамыр», «Яугир», «Уралым», «Гори ясно», «Алифба», «Бөрлөгән», «Dj kubiz», «Леусатин», «Атым бар», «Тромбон», «Рок» и «Рух». 

Масштабные номера, сложные танцевальные композиции и мощная энергетика создали незабываемую атмосферу, став ярким финальным аккордом насыщенного дня.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
1 из 8
Материалы по теме:
Глава Башкирии повстречался с участниками III Детской Фольклориады в УфеУчастники Детской Фольклориады стали гостями Башкирского театра куколВ Уфе Радий Хабиров поздравил юного участника Фольклориады с днем рожденияВ Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru