Третий день Детской Фольклориады в Уфе завершился этно-шоу ZAINETDIN

Концертная программа объединила на одной площадке популярного музыканта и исполнителя с пятью творческими коллективами Республики Башкортостан: шоу-балетом «Модус», вокальной студией телеканала «Тамыр», Образцовой вокально-хореографической студией «Ассоль», танцевальным коллективом «Ирис», Заслуженным коллективом народного творчества РБ, Образцовым театром ложкарей из села Краснохолмский Калтасинского района Башкортостана.

«Участникам Фольклориады я желаю, во-первых, успехов! Вы — большие молодцы, что приехали и набрались нового бесценного опыта. Сейчас вам предстоит прожить эти яркие моменты, вернуться в свои регионы и с новыми знаниями продолжать творить. Уверен, что среди вас есть будущие мировые звёзды — музыканты, композиторы, артисты. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие смогло зажечь в ваших сердцах огонь любви к искусству!» - поделился артист впечатлениями после выступления.

Совместно с юными артистами музыкант исполнил для зрителей свои хиты и новые композиции. В программу концерта вошли такие номера, как «Дурида», «Урал тау», «Мы Башкортостан», «Студия Тамыр», «Яугир», «Уралым», «Гори ясно», «Алифба», «Бөрлөгән», «Dj kubiz», «Леусатин», «Атым бар», «Тромбон», «Рок» и «Рух».

Масштабные номера, сложные танцевальные композиции и мощная энергетика создали незабываемую атмосферу, став ярким финальным аккордом насыщенного дня.